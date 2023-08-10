دعوة المستهلكين إلى الترشيد وضبط أجهزة التكييف بالأماكن غير المستغلة

المكيفات تستهلك نحو 70% من إجمالي الاستهلاك العام للطاقة الكهربائية



دارين العلي



تتراوح الأحمال الكهربائية منذ مطلع الأسبوع الجاري بين 15800 و16100 ميغاواط مع استقرار درجات الحرارة عند 47 مئوية.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ «الأنباء» إن الأحمال التي بلغت عتبة الـ 17 الف ميغاواط عادت الى الاستقرار هذا الاسبوع في ظل وجود احتياطي يتراوح ما بين 1500 و2000 ميغاواط يوميا.



ولفتت المصادر إلى أن استقرار الاحمال لا يعني عدم ارتفاعها مجددا إلى معدلات قصوى في حال ارتفعت درجات الحرارة، خصوصا أننا ما زلنا في منتصف موسم الذروة الذي ينتهي خلال اكتوبر.



وأملت المصادر من المستهلكين اتباع الترشيد وضبط اجهزة التكييف في الاماكن غير المستغلة لأن التكييف يستهلك حوالي 70% من اجمالي الاستهلاك العام للطاقة الكهربائية.



وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الكهرباء والماء عن بدء استقبال طلبات ايصال التيار لـ 819 قسيمة في ضاحية N11 في المطلاع، بحيث باتت جميع القسائم في الضاحية متاحة لايصال التيار الكهربائي لها.



وأرفقت الوزارة في اعلانها جدولا يتضمن ارقام القسائم التي يمكن التقديم لايصال التيار لها في عدد من القطع على الشكل التالي:



٭ القطعة رقم 1 من القسيمة رقم 1 إلى القسيمة رقم 499.



٭ القطعة رقم 2 من قسيمة رقم 1 إلى القسيمة رقم 106، ومن قسيمة رقم 234 إلى القسيمة رقم 407.



٭ القطعة رقم 4، قسائم رقم 194، 196، 201، 203، 205، 207، 209، والقسائم من رقم 211 إلى 236 ومن رقم 430 إلى 432، بالإضافة إلى القسائم أرقام 434، 436، 438، و440.