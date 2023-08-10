دارين العلي



كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، عن صدور قرار بإلغاء اللجنة الفنية لشراء الطاقة من الغير، المخولة وضع اللوائح المنفذة والمنظمة لهذا المشروع.



وقالت المصادر إن إلغاء اللجنة جاء لترشيد الإنفاق، علما أن ذلك لا يلغي الإدارة المعنية بدراسة وتنفيذ هذا الأمر الذي صدرت به موافقة بمرسوم من مجلس الوزراء.



وأوضحت المصادر أن الوزارة كانت قد أرسلت عدة استفسارات وتعديلات للفتوى والتشريع بشأن الشروط المطلوبة لشراء الطاقة من الغير وبانتظار البت فيها. هذا، ويخول مشروع شراء الطاقة من الغير الوزارة في أن تشتري الطاقة المنتجة من الغير سواء عن طريق شركات محلية أو عالمية بوحدات متنقلة أو عائمة، كما يمكن للوزارة شراء الطاقة من المواطنين من مشاريع الطاقة المتجددة، عدا عن شراء الطاقة من شبكة الربط الخليجي.