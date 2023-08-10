أعلنت شركة عقارات الكويت وشركة سنام العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراكة إستراتيجية لإطلاق منتجات عقارية جديدة عبر شركة عقارية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، شركة إيرادات الدولية العقارية، من خلال محفظة عقارية متنوعة ذات عوائد مجزية تسمح بتوزيع أرباح دورية للمساهمين. ويعتبر هذا التعاون الأول بين الشركتين، ويهدف إلى تقديم حلول مبتكرة ومستدامة في مجال الاستثمار العقاري.



وفي هذا السياق قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة عقارات الكويت طلال البحر: «تسعى عقارات الكويت نحو بناء استراتيجية استثمارية عقارية مميزة، تحقق من خلالها عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين».



وتعتبر شركة إيرادات الدولية العقارية باكورة التعاون بين عقارات الكويت وسنام العقارية، وتتميز أصولها العقارية بتنوع خصائصها وأغراضها وعوائدها المجزية، وسيبلغ رأسمال إيرادات الدولية العقارية عقب توقيع مذكرة الشراكة الاستراتيجية ما يزيد على 13 مليون دينار، حيث ستبلغ حصة شركة عقارات الكويت 62.5%، فيما تبلغ حصة سنام العقارية 37.5% بعد إتمام إجراءات الشراكة الاستراتيجية.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة سنام العقارية د. سليمان العبدالجادر: «الشراكة مع عقارات الكويت تأتي في إطار سعي الجانبين لاستكشاف وتطوير الفرص الاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون في قطاع الاستثمار العقاري بما يسهم في تحقيق أهداف الشركتين، ويعود بالفائدة على المساهمين».



وأضاف: «استغرق الإعداد لهذا المشروع شهور عدة للانتهاء من الدراسات المصاحبة والمعدة من قبل مكاتب استشارية متخصصة لإعادة هيكلة «إيرادات» وضم محفظه تتكون من 12 عقارا متنوعا يشمل الاسثماري والتجاري والطبي، وتأمل إدارة الشركة أن تنهي كل الإجراءات مع الجهات الرقابية والرسمية خلال الفترة القادمة».



وتابع بالقول: «سعداء بشراكتنا مع شركة عقارات الكويت، صاحبة السجل الحافل بالنجاحات والخبرة في قطاع العقار في الكويت، ونفخر بالتعاون معهم لتقديم منتج فريد للمساهمين».