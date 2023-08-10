تحتفل مينزيز للطيران، إحدى شركات أجيليتي، بمرور عام على انضمامها إلى شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) لتصبح أكبر شركة خدمات طيران في العالم.



وحققت الشركة، التي تم استحواذها من قبل أجيليتي في 4 أغسطس 2022، نموا متسارعا على مدى الاثني عشر شهرا الماضية، ودخلت بنجاح إلى 6 بلدان جديدة وزادت طاقم عملها إلى 40 الف موظف - وهو أعلى معدل في تاريخ الشركة منذ تأسيسها من 190 عاما.



ومع التركيز على تسريع النمو، أنشأت مينزيز للطيران منصة قوية للتوسع وبخاصة في أسواق الطيران الناشئة، ولقد حققت نجاحات ملحوظة في جميع الأقاليم الأربع حول العالم في الأميركتين وفي أوروبا وفي منطقة أوقيانوسيا وجنوب شرق آسيا وفي الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.



وخلال الفترة نفسها، عززت مينزيز للطيران نطاق وجودها في الشحن الجوي لترفع من عدد مواقعها الـ 69 إلى 75 موقعا. كما قامت شركة شحن البضائع (Air Menzies International) التابعة لمينزيز، بتوسيع شبكتها العالمية مع فروع جديدة في كل من فرانكفورت - ألمانيا، لاهور، كراتشي - الباكستان، وأيضا تورنتو - كندا.



واستثمرت الشركة في التكنولوجيا لتعزيز العمليات مع مراعاة الاستدامة، حيث وسعت شراكتها مع شركة (آي 6) الرائدة في تكنولوجيا إدارة الوقود الرقمي، إلى 4 مطارات إضافية في المملكة المتحدة، وأيضا اختارت شركة ويبرو المحدودة، وهي شركة استشارية وخدمات تكنولوجية رائدة، وذلك من أجل تحويل نظام إدارة الشحن الجوي الخاص بها.



وبهذه المناسبة، صرح فيليب جوينج - الرئيس التنفيذي لمينزيز للطيران: فخورون للغاية بالإنجازات الرائعة التي حققناها والنمو الهائل الذي شهدناه هذا العام منذ أن تضافرت جهودنا مع شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس).



بدوره، قال حسن الحوري - رئيس مجلس إدارة مينزيز للطيران: قبل اثني عشر شهرا قمنا بإعادة تشكيل صناعتنا، وذلك بدمج شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) ومينزيز للطيران بغرض إنشاء أكبر شركة خدمات طيران في العالم، سوف نواصل ريادة الصناعة من خلال خدمة شركائنا من شركات الطيران والمطارات باستخدام أفضل أنظمة الجودة والسلامة والأمن.