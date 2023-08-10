غازي النفيسي: البيئة التشغيلية تتحسن باستمرار ومشاريع الشركة في تطور يواكب السوق

النتائج تظهر تنامي حجم الإيرادات وازدياد حصتنا السوقية من الاستثمارات العقارية المحلية



أعلنت شركة الصالحية العقارية عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة صافي ربح بمبلغ 7.2 ملايين دينار، بربحية سهم 13.2 فلسا للسهم الواحد، وذلك بنسبة زيادة 18%، بالمقارنة مع أرباح بمبلغ 6.1 ملايين دينار وربحية سهم 11.2 فلسا للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية غازي النفيسي، إن البيانات المالية للشركة تظهر ارتفاعا في إجمالي الإيرادات التشغيلية خلال تلك الفترة لتبلغ 20 مليون دينار، بالمقارنة مع 17.1 مليون دينار للفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 17%، وذلك بدعم من تدفق الإيرادات من مشروع العاصمة، مشيرا كذلك إلى الارتفاع في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 17% لتصل إلى 14.5 مليون دينار، بالمقارنة مع 12.4 مليون دينار للفترة ذاتها من 2022.



وأضاف أن موجودات الشركة قد سجلت نموا قدره 9% إلى 436 مليون دينار، مقابل 401 مليون دينار، كما بلغت حقوق الملكية 170.4 مليون دينار، مقارنة مع 155.2 مليون دينار وذلك عن الفترة المقابلة من العام الماضي.



وفي ختام حديثه عن البيانات المالية، أوضح النفيسي أن البيئة التشغيلية تتحسن باستمرار ومشاريع الشركة في تطور يواكب متطلبات السوق، وذلك ما تعكسه النتائج المالية كما يظهر في تنامي حجم الإيرادات التشغيلية وازدياد حصتنا السوقية من الاستثمارات العقارية المحلية الفريدة والمتميزة، وبما يؤكد دوما على فاعلية الاستراتيجية التي تتبناها إدارة الشركة في تطوير أدائها على كافة المستويات والتركيز على أنشطتها الرئيسية في مجال الاستثمار العقاري.