القاهرة - ناهد إمام



اجتمعت الجمعية العمومية لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية برئاسة م.خالد عباس رئيس مجلس الإدارة، بمقر الشركة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد أسفر الاجتماع عن اعتماد وإقرار القوائم المالية متضمنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن عام 2022 والتي حققت إجمالي أرباح قبل الضرائب بقيمة 19.8 مليار جنيه مصري والتي تماثل 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريبا.



وصرح العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بأن صافي الربح بلغ بعد خصم الضرائب عن عام 2022 إجمالي مبلغ 16.1 مليار جنيه مصري وبلغت قيمة الضرائب عن عام 2022 مبلغ 3.7 مليارات جنيه مصري مقابل مبلغ 657 مليون جنيه عن عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 1.4 مليار جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 340 مليون جنيه ليكون بذلك اجمالي ما تم سداده من ضرائب 5.5 مليارات جنيه.