ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واشتكى من أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة في عام 2024.



وخلال خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة على توجيه الاتهام إليه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين «مختلين» يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزور سجلات تجارية وحاول عكس نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.



واتهم الملياردير البالغ 77 عاما والمتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن بأنه أمر بالتحقيقات التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.



وسأل ترامب مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييدا للجمهوريين في ولاية نيوهامشير، «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال جو بايدن أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية أنا فائز فيها بفارق كبير، وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيدا عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟».



وتابع «هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير لأنني جالس في قاعة محكمة بسبب هراء لأن مدعيه العام وجه إلي اتهام. إنه أمر فظيع».



وقال مخاطبا مناصريه في ويندهام «أتوقع أن توجه إليّ أربع (تهم) الأسبوع المقبل»، مشيرا إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.



وعلى الرغم من أن الأرقام متقاربة بينهما، لم يتفوق ترامب على بايدن سوى في استطلاعين من أصل 14 استطلاعا لمركز «ريل كلير بوليتيكس» جمعت اعتبارا من يونيو. في المقابل، فاز بايدن بثمانية استطلاعات وتعادلا في أربعة.



وترامب الذي أطلق مجلس النواب الأميركي مرتين إجراءات عزله، وجه إليه الاتهام في قضية سعيه لعكس نتائج الانتخابات.



والقضية هي الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.



وترامب ملاحق أيضا في قضية احتفاظه بوثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة سابقة.



وإلى الآن من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس ومايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.



وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمته في قضية التدخل في الانتخابات، علما أن ترامب يتوقع توجيه مزيد من التهم إليه على خلفية القضية نفسها في ولاية جورجيا.