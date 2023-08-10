علي معرفي: النتائج المالية المتميزة تعكس صلابة مركزنا المالي.. وإنجازاتنا فاقت كل التوقعات

خالد السلاوي: لدينا نهج متزن ساهم في تعزيز قدرتنا على مواكبة التغيرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً

متفائلون بحدوث تطورات إيجابية بفضل إجراءات «المركزي» المصري والحكومة الاستثنائية

النمو القوي المحقق يعكس نجاح البنك في اقتناص الفرص التي تسهم في تحقيق النمو المستدام



أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر تحقيق نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، وذلك في ظل استمرار الأداء القوي في القطاع المصرفي، مسجلا صافي أرباح بقيمة 1.7 مليار جنيه مصري مع نهاية يونيو 2023، بنمو 91.6%، مقارنة بنحو 887 مليون جنيه مصري في الفترة نفسها من 2022.



وشهد صافي الدخل من العائد ارتفاعا بنسبة 40% ليصل إلى 1.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما نما صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 58.7% لتبلغ 1.7 مليار جنيه، مقارنة بمليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2022.



وكأحد أسرع البنوك نموا في مصر، فقد نجح البنك الأهلي الكويتي - مصر، في تحقيق نمو بنسبة 11.7% في إجمالي الأصول ليبلغ 84.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 75.6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022.



كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 8% ليبلغ 71.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 66.2 مليار جنيه، بينما زادت محفظة القروض بنسبة 13.2% لتبلغ 40.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 35.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.



الأداء المالي



وتعليقا على النتائج المحققة، قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر علي معرفي: «تعكس النتائج المالية المتميزة التي حققناها خلال النصف الأول من العام الحالي صلابة مركزنا المالي، فقد فاقت إنجازاتنا في هذه الفترة كل توقعات المجموعة منذ دخول السوق المصرفي المصري، مما يشجعنا على ضخ استثمارات مستقبلية في هذا السوق الواعد، ونحن متفائلون بحدوث تطورات إيجابية خلال الفترة المقبلة بفضل الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري نحو تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي المستدام في الدولة».



وأشار إلى أن أداء البنك خلال النصف الأول من عام 2023 يعود إلى الخطوات الاستباقية التي تم اتخاذها على المستوى المالي بهدف تحقيق النمو وتعظيم حقوق المساهمين، متابعا: «نسعى الى مواصلة تعزيز مستوى خدمة العملاء من خلال دمج الحلول الرقمية في عملياتنا، وتبسيط وتعزيز عروضنا ومنتجاتنا وخدماتنا».



التنمية المستدامة



وقال معرفي: «نسعى في البنك الأهلي الكويتي - مصر لأن نكون دائما الأقرب لعملائنا من خلال تقديم خدمات مصرفية متميزة تتوافق مع تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم، وتأتي إضافة فرع جديد إلى شبكة فروعنا وفقا لخططنا الهادفة إلى تنمية حجم أعمالنا، وتحقيق الشمول المالي في المجتمع المصري، والمساهمة بتنفيذ تطلعات الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري».



وأشاد بجهود البنك المركزي المصري الهادفة إلى الوصول لكل شرائح المجتمع تحقيقا للشمول المالي، مؤكدا سعي البنك الأهلي الكويتي - مصر جاهدا إلى الوصول إلى الفئات من غير المتعاملين مع البنوك بأسعار معقولة تلبي احتياجاتهم.



ولفت إلى أن البنك يبحث باستمرار عن فرص جديدة كجزء من دوره النشط في دعم جميع المساعي التي تمهد الطريق لانتقال مصر إلى اقتصاد غير نقدي، مما سيضمن النمو الاقتصادي ويسرع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.



إستراتيجية طموحه



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر خالد السلاوي: «نجحنا في تحقيق أرباح قبل الضريبة بقيمة 2.1 مليار جنيه بنمو 78.2% مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يؤكد نجاحنا في تحقيق إستراتيجيتنا الطموحة ذات الرؤية الثاقبة».



وأضاف السلاوي أن البنك الأهلي الكويتي - مصر ينتهج نهجا متزنا ساهم في تعزيز قدرته على مواكبة التغيرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، وتحقيق نمو ملحوظ في معظم المؤشرات الرئيسية.



وأكد أن النمو القوي في النتائج المالية للبنك خلال النصف الأول من عام 2023 يعكس نجاح البنك في اقتناص الفرص التي تسهم في تحقيق النمو المستدام، معربا عن ثقته بقدرة البنك على مواصلة الحفاظ على معدلات نمو ملحوظة في حجم أعماله، وزيادة حصته السوقية على مستوى معظم شرائح العملاء من الافراد والشركات.



توسع بالفروع



ويأتي الإعلان عن نتائج النصف الأول بعد فترة قصيرة من تدشين البنك الأهلي الكويتي - مصر أحدث فروعه في مول أجورا التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، ضمن إطار إستراتيجيته الطموحة للتوسع في تقديم الخدمات المصرفية، وزيادة قاعدة العملاء، والانتشار الجغرافي في جمهورية مصر العربية، لتصل شبكة فروعه إلى 45 فرعا في 18 محافظة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.



وأوضح السلاوي أن البنك يستهدف خلال الفترة المقبلة توسيع النطاق الجغرافي لشبكة فروعه في جميع محافظات مصر، والتركيز على تحسين مستوى خدمة العملاء، والاستثمار في تنمية موارده البشرية واستكمال مسيرته في تطوير بنيته التحتية الرقمية، نظرا لما تمثله الخدمات الرقمية من ميزة تنافسية تسهم بجذب شرائح جديدة من العملاء إلى البنك.



ويؤمن البنك الأهلي الكويتي - مصر بأهمية التنمية المستدامة، والدور المهم للتمويل المستدام في دعم استقرار الاقتصاد، وتعزيز أداء القطاع المصرفي على المدى الطويل، ويؤمن كذلك بأهمية تمويل مشروعات ذات جدوى تترك آثارا إيجابية على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.



ويسعى البنك لتطبيق سياســات التمويـــــل المستدام في ممارسة أعماله، وترسيخ ثقافة الاستدامة في بيئة العمل عن طريق إرساء المفاهيم الأساسية للاستدامة، والتمويل المستدام، ودمج مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أنشطته التشغيلية.



خدمات ومنتجات مصرفية متكاملة



منذ تأسيسه عام 1967، واصل البنك الأهلي الكويتي تطوره وارتقى ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية. ويقدم حاليا مجموعة متنوعة من المنتجات لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة.



ومن خلال شركته التابعة ABK Capital، يقدم البنك الأهلي الكويتي مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا. ويقدم البنك خدماته أيضا على المستوى الإقليمي في أسواق جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.