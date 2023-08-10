أصدر المركز المالي الكويتي «المركز» تقريره الأخير بعنوان «الاكتتابات الأولية العامة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023».

وكشف التقرير أن إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية قد بلغ 5.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2023 من خلال 21 عملية طرح أسهم مسجلة انخفاض بنسبة 61% مقارنة بالنصف الاول من عام 2022، حيث بلغت آنذاك القيمة الإجمالية للاكتتابات العامة الأولية 13.6 مليار دولار أميركي من خلال 21 عملية طرح أسهم.



وأشار تقرير «المركز» الى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تصدرت من حيث إجمالي الاكتتابات الأولية العامة للأسهم خلال النصف الأول من العام، حيث تم طرح اربعة اكتتابات أولية عامة بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار أميركي، ما يشكل 75% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام 2023 كما سجلت اجمالي قيمة الاكتتابات الاماراتية انخفاضا بلغ 57% مقارنة بقيمتها خلال النصف الأول من عام 2022.

تم طرح ثلاثة اكتتابات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليارات دولار أميركي، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين دولار أميركي. وشهد السوق السعودي خمسة عشر اكتتابات أولية عامة للأسهم بلغت في مجملها 0.9 مليار دولار أميركي، ما يمثل 17% من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية، مسجلة انخفاض بنسبة 78% مقارنة بالنصف الاول من عام 2022.

وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب واحد أولي عام للأسهم بقيمة 244 مليون دولار أميركي، ما يمثل 5% من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية خلال الفترة. كما تم طرح اكتتاب واحد في دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون دولار أميركي وممثلة 4% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي.



وأوضح تقرير «المركز» أعلى الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية من حيث القيمة خلال النصف الأول من عام 2023. وتصدر هذه القائمة الاكتتاب الأولي العام لشركة أدنوك للغاز، حيث بلغت قيمته الإجمالية 2.5 مليار دولار أميركي مسجلا أكبر اكتتاب أولي عام يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث طرحت الشركة 3.84 مليارات سهم أو ما يمثل 5% من رأس المال، والذي لاقى إقبالا كبيرا، فلقد بلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين أكثر من 50 مرة. مثل الطرح 47% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال تلك الفترة.



أما المرتبة الثانية، فكانت لشركة أدنوك للإمداد والخدمات، حيث تم طرح 1.41 مليار سهم أو ما يمثل 19% من رأس مال الشركة، بقيمة إجمالية بلغت 772 مليون دولار أميركي، والتي مثلت 15% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية خلال هذه الفترة. وقد تمت تغطية الطرح 163 مرة.



وجاء في المرتبة الثالثة، الطرح الأولي العام لشركة بريسايت أيه اي المختصة في مجال تحليل البيانات الضخمة والمدعمة بالذكاء الاصطناعي، والذي بلغت قيمته الإجمالية للطرح 496 مليون دولار أميركي، ما يمثل 9% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية الخليجية خلال الفترة. ولقد طرحت الشركة ما يقارب 1.35 مليار سهم أو ما يمثل 32% من رأس المال، في سوق ابوظبي للأوراق المالية وبلغت نسبة التغطية من قبل المستثمرين 136 مرة.



وحل في المرتبة الرابعة، طرح الاكتتاب الأولي العام لأسهم شركة جمجوم فارما في سوق تداول السعودي. بلغت القيمة الإجمالية للطرح ما يقارب 336 مليون دولار أميركي أو 6% من إجمالي قيمة الاكتتابات الاولية العامة للأسهم الخليجية خلال الفترة. وطرحت الشركة حوالي 21 مليون سهم، أو ما يمثل 30% من رأس المال والذي تمت تغطيته من قبل المستثمرين 67 مرة.



وجاء طرح أسهم شركة المطاحن الأولى في سوق تداول السعودي في المرتبة الخامسة، حيث تم طرح 16.6 مليون سهم أو 30% من رأس مال الشركة، بقيمة بلغت 266 مليون دولار أميركي، ما يمثل 5% من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة الخليجية في النصف الأول من العام 2023. وتمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين 69 مرة.



وتخطط مجموعة إم بي سي للقاء المستثمرين من أجل اكتتاب أولي عام في السوق السعودي وتعمل مع إتش إس بي سي القابضة وجي بي مورجان تشيس على بيع الأسهم المخطط لها.

فيما حددت شركة بروفشونال مدكل اكسبرتيز نطاق سعر السهم للاكتتاب الأولي العام على تداول بين 63-68 ريال سعودي، حيث تخطط الشركة على طرح 1.05 مليون سهم أو 30% من رأس المال وستستمر عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في الفترة من 9 إلى 16 يوليو.

كما تعتزم شركة ماربل ديزاين طرح 600 ألف سهم أو 10% من رأس مالها البالغ 60 مليون ريال سعودي في سوق نمو السعودي وستستمر عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين في الفترة من 23 إلى 27 يوليو. كما ان إنفستكورب القابضة تخطط لاكتتاب عام أولي بقيمة 600 مليون دولار لذراعها الاستثمارية إنفستكورب كابتل في أبوظبي والمتوقع في سبتمبر المقبل.

فيما أكدت أمانات القابضة، وهي شركة استثمار للرعاية الصحية والتعليم مقرها في دبي، أنها تقيم خيارات تحقيق الدخل لمنصة الرعاية الصحية الخاص بها، بما في ذلك الاكتتاب العام الإقليمي المحتمل في المدى القريب.