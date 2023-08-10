مبارك الخالدي



يواصل منتخبنا الوطني لكرة قدم الصالات تدريباته على صالة مجمع سعد العبدالله بقيادة المدرب الإيراني سيد محمد الشريعة وذلك بمشاركة 22 لاعبا استعدادا لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات آسيا 2024. ‏ويتواجد أزرق الصالات في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات البحرين وتيمور الشرقية وبروناي، والمقرر إقامة منافساتها في البحرين بالفترة من 7 حتى 11 أكتوبر المقبل.



ويحظى ازرق الصالات باهتمام واسع من مسؤولي اتحاد الكرة وجماهير الأزرق نظرا للنتائج والمستويات التي قدمها المنتخب في مشاركاته الأخيرة منها الحصول على المركز الثاني في البطولة العربية.