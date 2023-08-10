يعقوب العوضي



خسر فريق «يد» الكويت وديا من الخليج السعودي بنتيجة 30-29، وذلك في اللقاء الذي جمعهما أمس ضمن إطار استعدادات العميد في معسكره الخارجي بمملكة البحرين للاستحقاقات المقبلة ممثلة في البطولتين العربية والآسيوية للأندية بالإضافة إلى الدوري العام وكأس الاتحاد.



إلى ذلك، انطلقت تدريبات الفريق الأول لكرة اليد بنادي السالمية مساء أول من أمس على صالة النادي بقيادة المدرب المنجي البناني. من جهة أخرى، غادر فريق القرين لكرة اليد تحت 15 سنة إلى القاهرة، ورافق الوفد عضوا مجلس الإدارة عبدالله الأسود وصالح العليوي ومدير لعبة كرة اليد عبدالعزيز يالوس والجهاز الفني بقيادة مدرب الفريق بلقاسم جنيح وإداريي الفريق علي الجبعه ووحيد عزازي، على أن يخوض الفريق خلال المعسكر 7 مباريات ودية.