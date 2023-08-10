أنفقت الأندية الإنجليزية أكثر من مليار جنيه استرليني (1.3 مليار دولار) على تعاقدات جديدة هذا الصيف، استعدادا للموسم الجديد من الدوري الممتاز لكرة القدم الذي ينطلق غدا.



وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الفوز باللقب للمرة الأولى منذ عام 2004 أيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، ارتفع الطموح لدى أرسنال ونشط في سوق الانتقالات الصيفية لدرجة أنه أكثر الأندية إنفاقا بعدما تخطى عتبة 200 مليون جنيه استرليني لضم ديكلان رايس، والألماني كاي هافيرتز، والهولندي يوريين تيمبر ضمن مسعاه لإزاحة مان سيتي عن العرش.



كما نشطت أندية مان يونايتد ونيوكاسل وليفربول وتشلسي أيضا في سوق الانتقالات بحثا عن مكان بين الأربعة الأوائل، وبالتالي التأهل الى دوري أبطال أوروبا الذي يغيب عنه الأخيران بعد حلولهما الموسم الماضي في المركزين الخامس والثاني عشر تواليا.



ويبقى «السيتي»، الفائز بثلاثية الدوري الممتاز والكأس ودوري أبطال أوروبا، الرقم الأصعب والمرشح الأوفر حظا كي يصبح أول فريق يتوج بلقب الدوري لأربعة مواسم متتالية.



وأظهر أرسنال عزما كبيرا في صفقاته الصيفية، بما يكشف أن «المدفعجية» في مسار تصاعدي وقد يكون فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا قادرا جديا على إسقاط «السيتيزينس» عن عرشهم، واضطر أرسنال الى انفاق مبلغ قياسي في تاريخ النادي اللندني لضم ديكلان رايس من جاره وست هام مقابل 105 ملايين جنيه استرليني.



ومع هذا المبلغ الهائل، يتوقع جمهور أرسنال الكثير من ابن الـ24 عاما الذي سيتولى مهمة إدارة خط الوسط وتأمين إيصال الكرة لمجموعة موهوبة من المهاجمين الشباب.



وعلى الجهة الأخرى، وبعد فشل مسعاه للإتيان بقائد المنتخب الإنجليزي هاري كاين الى «أولد ترافورد»، قرر مان يونايتد أن يضع ثقته بعامل الشباب من خلال ضم الدنماركي راسموس هويلوند (20 عاما) من أتالانتا الإيطالي.



وأثيرت علامات الاستفهام والتعجب حيال قرار يونايتد بانفاق 64 مليون جنيه استرليني على لاعب شاب لم يكلف أتالانتا أكثر من 17 مليونا قبل عام فقط.



فيما كان الكرواتي يوشكو غفارديول أبرز صفقة يبرمها مان سيتي هذا الصيف بضمه قلب الدفاع الدولي من لايبزيغ الألماني مقابل 78 مليون جنيه إسترليني.



تألق العملاق البالغ 21 عاما خلال مشوار بلاده الى نصف نهائي مونديال قطر نهاية العام المنصرم، لكنه يواجه الآن منافسة قوية في «استاد الاتحاد» لأنه سيكون من بين ستة مدافعين قادرين على شغل مركز قلب الدفاع في تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.



وبعد الموسم المخيب الذي أنهاه خارج مراكز دوري الأبطال بحلوله خامسا، تبين أن ليفربول يحتاج حقا الى تجديد دماء خط الوسط.



ولجأ المدرب يورغن كلوب الى الدولي المجري دومينيك سوبوسلاي بضمه من لايبزيغ الألماني، بعد دفع البند الجزائي البالغة قيمته 76 مليون دولار.



فيما لم يبالغ نيوكاسل في انفاقه هذا الصيف رغم مشاركته في دوري الأبطال، وتعاقد مع ساندو تونالي بعد ضمه من ميلان مقابل 60 مليون جنيه استرليني.



وست هام يضم ماغواير



ذكر تقرير إخباري أن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم توصل إلى اتفاق من حيث المبدأ لضم هاري ماغواير وجيمس وارد-براوس إلى صفوف الفريق.



وعلمت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن ماغواير مدافع مان يونايتد ووارد-براوس لاعب خط وسط ساوثهمبتون وافقا أيضا على البنود الشخصية للانضمام إلى الفريق اللندني.



كذلك اقترب وست هام من الإعلان عن ضم لاعب خط الوسط المكسيكي إدسون ألفاريز من أياكس الهولندي مقابل 35 مليون إسترليني.



وتجاوز ألفاريز(25 عاما) الفحص الطبي لكنه لم يجر بعد الانتهاء من الإجراءات.



الخلافات تبعد لوبيتيغي عن ولفرهامبتون



تخلى المدرب الإسباني خولن لوبيتيغي عن مهامه الفنية في ولفرهامبتون الانجليزي لكرة القدم بعد التوصل إلى اتفاق مشترك بين الطرفين، حسب ما أفاد النادي.



وشدد ولفرهامبتون في بيان على أن لوبيتيغي (56 عاما) الذي تسلم مهامه في نوفمبر 2022 خلفا للبرتغالي برونو لاجي يغادر النادي بسبب «خلافات في الرأي حول مواضيع معينة»، مما أدى بالطرفين إلى تفضيل «فسخ العقد وديا».



من ناحيته، تمنى لوبيتيغي في البيان الذي نشره النادي الانجليزي «حظا سعيدا لولفرهامبتون في المستقبل، وأشكركم على إتاحة الفرصة لي لتولي مسؤولية هذا النادي الرائع».