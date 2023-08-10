أعلنت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات، الوكيل المعتمد لسيارات «جيلي» في الكويت، عن إطلاق سحب يتيح للعملاء الكرام في الكويت فرصة الفوز برحلة من العمر لحضور نهائي «الألعاب الآسيوية» 2023 في السابع من أكتوبر 2023، علما أن أبواب المشاركة في السحب مفتوحة حتى 25 أغسطس 2023 وسيتم السحب على الفائزين في 28 أغسطس الجاري.



وكانت «جيلي» قد أبرمت اتفاقية مع مجلس «الألعاب الآسيوية» في أبريل 2019، أصبحت بموجبه الشريك الرسمي الأول والراعي الرسمي لحلول التنقل في الدورة التاسعة عشرة من «الألعاب الآسيوية»، وهي من أهم الاحداث الرياضية المتعددة الألعاب التي تقام تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية، ومن المرتقب أن تنطلق فعاليات هذه الدورة في مدينة هانغجو الصينية في شهر سبتمبر المقبل وتستمر حتى أكتوبر.



تنص هذه الشراكة على أن تقدم «جيلي» مجموعة كاملة متكاملة من حلول التنقل الذكية للمجلس الأولمبي الآسيوي، وللوفود الرياضية من جميع الدول المشاركة، إلى جانب كبار الشخصيات والضيوف والمسؤولين من مختلف المستويات.



وبمناسبة الإعلان عن هذه المسابقة، قال علاء طربيه، مدير عام «جيلي الغانم» في الكويت: «نحن متحمسون جدا لنطلق هذه الحملة الإعلانية، ولنتيح لعملاء (جيلي) الكرام في الكويت فرصة العمر لحضور أحد أهم الأحداث الرياضية في العالم»، مضيفا نحرص دائما في شركة «جيلي»، على تقديم تجربة استثنائية توطد العلاقة بين المستهلك وعلامتنا التجارية، منذ لحظة دخول العملاء إلى صالتنا وطوال فترة اقتنائهم السيارة على المدى الطويل، تتيح لنا هذه المسابقة المميزة تقديم تجربة من العمر إلى العملاء وتعريفهم إلى عالم «جيلي»، ونتطلع قدما إلى الترحيب بالفائزين في الصين.



هذا، ويتسنى للعملاء الجدد والقدامى المشاركة في السحب عند تجربة قيادة (تيست درايف) مع سيارات «جيلي» المعروضة في أي من معارض «جيلي الغانم» في الري أو الجهراء.



وفي التفاصيل، يحظى ستة فائزين محظوظين برحلة مدفوعة التكاليف بالكامل من 5 - 9 أكتوبر 2023، تشمل تذكرة حضور نهائي «الألعاب الآسيوية»، وتذاكر السفر ذهابا وإيابا، والإقامة الفندقية، ومصاريف النقل، إلى جانب جولة ليوم كامل برفقة مرشد سياحي في أنحاء هانغجو عاصمة مقاطعة جيجيانج.