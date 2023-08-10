بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم نحو 120 مليار دولار في النصف الأول من 2023، بحسب تقديرات شركة «سويس ري» لإعادة التأمين.



ويشكل هذا الرقم تراجعا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من 2022 حين بلغت قيمة الأضرار نحو 123 مليار دولار.



في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار في النصف الأول من 2023 مقابل 48 مليار دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.



وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة، الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية في فبراير الماضي، والذي تسبب في خسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين نحو 5.3 مليارات.



لكن أكثر ما كبد شركات التأمين هو العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها. وشكل هذا المبلغ نحو 70% من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.