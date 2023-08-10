ذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أمس، أن إيران حصلت على التكنولوجيا اللازمة لبناء صاروخ كروز أسرع من الصوت لايزال قيد الاختبار.



وقالت تسنيم «هذا الصاروخ، وهو جيل جديد من صواريخ كروز إيرانية الصنع، يخضع حاليا لاختبارات، وسيكون حقبة جديدة في القوة الدفاعية الإيرانية».



يأتي الإعلان وسط تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة في الخليج وبعد الكشف الأسبوع الماضي عن سفن جديدة مزودة بصواريخ يبلغ مداها 600 كيلومتر. والتوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ كروز الإيرانية بشكل كبير وسيكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ.



وكانت صواريخ كروز الإيرانية تستخدم محركا صاروخيا لتوفير تسارع أولي ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى «طلوع» لمرحلة دفع حركته.



وبحسب «تسنيم» يعد استخدام المحركات النفاثة التضاغطية في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية أمرا مهما، لأنه في حالة حدوث أي صراع ستكون قوة رد الفعل الإيرانية أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى تسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة.



وكان لهذه المحركات النفاثة التضاغطية قوة دفع ثابتة في النماذج المبكرة ولديها القدرة على التحكم في مقدار الدفع في النماذج الأكثر تقدما.



لكن مع استحواذ إيران على تكنولوجيا صواريخ كروز فرط صوتية تكون في الواقع حصلت أيضا على جيل جديد من المحركات النفاثة تسمى المحركات النفاثة التضاغطية. ونظرا لأن امتلاك هذه التكنولوجيا يزيد بشكل كبير من السرعة المميزة لجميع أنواع الأجسام الطائرة والأسلحة الطائرة مثل الصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف المدفعية وما إلى ذلك، فقد تم إيلاء اهتمام خاص لهذه المحركات في تطوير الأسلحة العسكرية.