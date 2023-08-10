بيروت - منصور شعبان

قال رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب إن «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» أعطى «موافقته النهائية على القرض العربي البالغ 50 مليون دينار كويتي، بما يعادل 165 مليون دولار لمصرف الإسكان».



كلام حبيب أعقب زيارته رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الكبير أمس، وقال: «جئنا نسر هذا الخبر إلى دولة الرئيس ميقاتي، وننقل إلى اللبنانيين من السراي الحكومي هذه البشرى السارة، ولاسيما إلى ذوي الدخل المحدود والمتوسط».



وتوجه حبيب «بخالص الشكر إلى الدول العربية ولاسيما الكويت، والتي طالما وقفت إلى جانب لبنان في أحلك الظروف والمحن فكانت له السند الصلب والداعم الوافر»، كذلك خص بالشكر «رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي ومديره العام بدر محمد السعد».



وأضاف: «يتبع هذه الموافقة النهائية، التوقيع مع مصرف لبنان كي يباشر الصندوق بتحويل أموال القرض إلى الحساب المخصص له في البنك المركزي بعد نفاذه، وبالتالي يصبح اتفاق القرض نافذا في القريب العاجل، ليكون بمنزلة هدية الصندوق العربي للبنانيين في هذه المرحلة الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان».



وردا على سؤال، قال حبيب: «يمكن هذا القرض من إعطاء قروض لنحو 6 آلاف وحدة سكنية اي 6 آلاف عائلة لبنانية من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، علما أن هذا القرض، كما ذكر رئيس الصندوق العربي تم نفاذه».