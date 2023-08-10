

اقترب الانجليزيان الدوليان لاعب الوسط جيمس وورد براوس والمدافع هاري ماغواير من الانتقال الى صفوف وست هام الإنجليزي بحسب تقارير صحفية.



ووافق وورد براوس لاعب وسط ساوثمبتون وماغواير الذي يدافع عن ألوان مان يونايتد حاليا على الانتقال الى وست هام مقابل صفقة بلغت 30 مليون جنيه استرليني (نحو 35 مليون يورو) لكل منهما.



وكان ماغواير خسر مركزه أساسيا في صفوف الشياطين الحمر ولم يخض سوى 16 مباراة الموسم الماضي، كما جرده المدرب الهولندي اريك تن هاغ من شارة القائد ومنحها الى صانع الالعاب البرتغالي برونو فيرنانديز.



اما وورد الذي يمتاز بتسديد الركلات الثابتة، فسقط فريقه ساوثمبتون الى مصاف اندية «تشامبيونشيب» في نهاية الموسم الفائت.



ويستعد وست هام الذي سيشارك في الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل لاعلان التعاقد مع لاعب الوسط المكسيكي الدولي إدسون الفاريس من اياكس امستردام الهولندي مقابل 40.6 ملايين يورو.



وكان الفريق اللندني استغنى عن خدمات قائده ديكلاس رايس لصالح جاره ارسنال مقابل اغلى صفقة في تاريخ الدوري الانجليزي بلغت قيمتها 122 مليون يورو.