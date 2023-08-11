بشرى شعبان



قال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية مدير إدارة العلاقات العامة أحمد العنزي إن الوزارة بصدد إعادة افتتاح صالات المناسبات المنتهية صيانتها بدءا من الأسبوع المقبل.



وقال العنزي في تصريح صحافي إنه بناء على توجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود، فإن الوزارة ستتيح حجز 12 صالة للمناسبات في مختلف محافظات البلاد عن طريق تطبيق «دار المناسبات» بدءا من الأسبوع المقبل، سيكون منها ما هو مخصص للنساء وما هو مخصص للرجال.



وذكر العنزي أن الوزارة انتهت من أعمال الصيانة لتلك الصالات، في حين يجري العمل على استكمال الملاحظات في صالات أخرى، على أن يتم الإعلان عنها لاحقا. ولفت إلى أن الصالات التي سيتاح حجزها ستكون على النحو التالي:



«محافظة الجهراء»



٭ صالة نهار البغيلي - نساء



٭ صالة الشيخ أحمد صباح الأحمد - رجال



«محافظة حولي»



٭ صالة الشيخ ناصر سعود الصباح «جمعية السالمية» - نساء



٭ صالة جمعية مشرف - رجال



«محافظة مبارك الكبير»



٭ صالة أفراح القرين - رجال



٭ صالة الشيخ صباح الجابر «العدان» - رجال



٭ صالـــــة الشيـــخ بـــدر المحمـــد



«محافظة العاصمة»



٭ صالة حمود الزبن - نساء



٭ صالة شيخان الفارسي - رجال



«محافظة الفروانية»



٭ صالة الحربش - رجال



٭ صالة جمعية العمرية - رجال



٭ صالة جمعية الفردوس - رجال