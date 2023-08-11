قال مدير إدارة العمل التطوعي بالهيئة العامة للشباب الكويتية وليد الأنصاري إن الملتقى الخليجي للتطوع الشبابي الذي اختتم أعماله أمس بمدينة صلالة العمانية شكل فرصة للشباب الخليجي لتبادل الخبرات في العمل التطوعي وتعميق التعاون بينهم.



وأوضح الأنصاري، في اتصال هاتفي مع «كونا» عقب ختام الملتقى الذي انطلق في 6 الجاري تحت شعار «اسناد»، أن الملتقى هدف إلى ترسيخ ثقافة التطوع لدى الشباب الخليجي وتنمية حسهم بالمسؤولية والتفاعل مع الآخرين وإبراز النماذج الرائدة من المبادرات الشبابية، مبينا ان الملتقى تضمن عقد عدد من ورش العمل والمحاضرات في مجالات التطوع، كما تم تقديم أوراق العمل الخاصة بأبرز الأعمال التطوعية التي قدمتها الفرق الشبابية في هذا المجال الإنساني، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية لأهم المشاريع التطوعية في مدينة صلالة.



وأشار إلى أن الوفد الكويتي ضم مجموعة من الشباب المتميز في مجالات العمل التطوعي وكان لهم دور بإثراء المناقشات والحوارات بالملتقى، فضلا عن طرح المشاريع التطوعية المتميزة بالكويت، مؤكدا حرص الهيئة على اشراك الشباب في أهم المحافل الخارجية بشتى المجالات الشبابية.



من جانبه، قال رئيس فريق «الاستجابة والإنقاذ التطوعي» بالكويت سليمان الخضري في تصريح مماثل إن المشاركة في هذا الملتقى تميزت بعرض التجارب الناجحة للمبادرات التطوعية في كل بلد خليجي لتعميمها في باقي الدول إضافة إلى تبادل الافكار النيرة في هذا المجال.



بدورها، أوضحت المتطوعة الشابة فرح الشطي أن تواجدها في الملتقى أكسبها معرفة أكبر واطلاعا أوسع في المجال التطوعي وتنوعه، مشيدة بحرص هيئة الشباب على دعم المتطوعين الكويتيين الشباب واشراكهم في مثل هذه المحافل الخارجية التي تسهم بصقلهم وتشجيعهم على الاستمرار في العمل التطوعي. يذكر أن الملتقى من الأنشطة المهمة التي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقام سنويا في دول المجلس بالتناوب.