أكد المدير العام بالإنابة لمركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع رياض الشرف أن المركز يهدف إلى توجيه الشباب وتطوير مهاراتهم عبر تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات سوق العمل المتنوعة.



جاء ذلك في تصريح صحافي للشرف بمناسبة اختتام برنامج التدريب الصيفي للعام الحالي الذي شهد تدريب 40 طالبا وطالبة من الثانوية العامة والمعاهد والجامعات بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة والذي استمر لمدة اربعة أسابيع.



وأوضح الشرف أن البرنامج يعد فرصة فريدة للشباب الواعد لتطوير مهارات الكوادر الوطنية واكتشاف إمكاناتهم من خلال تقديم تدريب عملي متخصص من حيث تصميم البرنامج بعناية لتزويد المشاركين بأدوات ومعارف تسهم في تحسين أدائهم العلمي والعملي.



وبين أن المركز يسعى إلى استقطاب الكوادر الوطنية وتأهيلها وصقل مهاراتها وقدرتها في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي والصناعات التقنية والتكنولوجية والعلوم التطبيقية.



من جانبه، أكد مدير إدارة التطوير التكنولوجي بالمركز سالم الباز في تصريح مماثل أهمية هذه المبادرة في توجيه الشباب نحو مجال الذكاء الاصطناعي وتمكينهم من اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتطوير مشاريع مبتكرة تعمل على تحسين الأداء وتحقيق التقدم في مختلف المجالات الصناعية والتقنية.