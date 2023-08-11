التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد منسق الأمم المتحدة لمبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب عبدالله دشتي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للكويت.



كما اجتمع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد بنائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق كلاوديو كوردوني، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية إلى الكويت.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع شهد بحث أوجه التعاون بين الكويت وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).



كما تلقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد مكالمة هاتفية من نائب وزير خارجية جمهورية أوزبكستان د. بهرامجان أعلايوف.



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المكالمة تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها في المجالات كافة.



من جانب آخر، ترأس نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد اجتماع لجنة الحدود، الذي شهد مناقشة مستجدات المواضيع ذات الصلة بعمل اللجنة.