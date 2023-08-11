أعلنت شركة المركز المالي الكويتي «المركز» عن نتائجها المالية للنصف الأول والمنتهي في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 7.15 ملايين دينار في النصف الأول، بتراجع نسبته 38% مقارنة بإجمالي بلغ 9.88 ملايين دينار في النصف الأول من 2022.



ويعود التراجع إلى الخسارة من الأصول المالية بالقيمة العادلة بمبلغ 1.59 مليون دينار، مقارنة بربح بلغ 1.83 مليون دينار في النصف الأول من 2022، وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي الشركة 1.9 مليون دينار عن الربع الثاني من 2023، في حين بلغ صافي الخسارة الخاصة بمساهمي الشركة 1.31 مليون دينار عن النصف الأول من 2023.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة ضرار الغانم: «ما زالت آفاق الاقتصاد العالمي تواجه بعض التحديات الناجمة عن استمرار ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الفائدة والأحداث الجيوسياسية، إلا أنه من المتوقع أن تنخفض حدة تراجع النمو العالمي في عام 2023 عن التوقعات السابقة، مع معدل نمو متوقع بنسبة 2.3%، أي أكثر من التوقعات في يناير عند نسبة 1.9% (وفقا لتقرير إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية - الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 1 يونيو 2023)».



وأوضح أن تحسن التوقعات يعود إلى ارتفاع معدلات الإنفاق الأسري في الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي في الصين. وعلى الرغم من هذه التوقعات الأفضل نسبيا، إلا أنه لا تزال هناك بعض المخاوف بشأن عائدات الاستثمار المعدلة وفق المخاطر، والخدمات المتعلقة بديون الشركات، والأثر المتصاعد للتغيرات المناخية. ومن المتوقع أن يكتسب الاقتصاد العالمي زخما، ليرتفع بنسبة 2.5% في عام 2024، (وفقا لنفس التقرير السابق ذكره) مع تراجع ضغوط التضخم تدريجيا.



وأضاف الغانم: «في ظل التحديات في الأسواق، بلغت أتعاب الإدارة والعمولات 3.61 ملايين دينار، بتراجع نسبته 37.1% مقارنة بالنصف الأول لعام 2022، في حين ارتفعت أتعاب الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارات بنسبة 19% لتصل إلى 0.31 مليون دينار».



وأشار إلى أنه خلال النصف الأول من 2023، أطلق «المركز» منتجات للتمويل الاستثماري العقاري (ميزانين)، كما قام «المركز» ببيع أغلبية الوحدات السكنية في الإمارات. وبلغ صافي إيرادات التأجير للنصف الأول من العام 1.68 مليون دينار، مقارنة بـ 1.85 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع إجمالي الأصول تحت الإدارة إلى 1.17 مليار دينار، وذلك كما في 30 يونيو 2023.



واختتم الغانم تصريحه، قائلا: «على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي السائدة، إلا أن نظرتنا في المركز متفائلة مدفوعة بتنوع محافظنا الاستثمارية والأداء المستدام لمنتجاتنا الاستثمارية وثقافة إدارة المخاطر لدينا. ولا نزال ملتزمين بتقديم أفضل قيمة لجميع الأطراف ذات الصلة».