أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح امس انها أسقطت 13 طائرة أوكرانية مسيرة، 11 منها قرب شبه جزيرة القرم وأخريان كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو، فيما اعلن الجيش الروسي «تعزيز مواقعه» على جبهة في شمال شرق أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيان عبر تليغرام «دمرت طائرتان مسيرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو»، واتهمت الوزارة كييف بإرسال الطائرتين. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية إحدى الطائرتين في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو والثانية في منطقة اوديتسوفسكي في منطقة العاصمة الروسية.



وأفادت هيئة الطوارئ الروسية باندلاع حريق قرب أحد المطارات بمنطقة دوموديدوفو بضواحي موسكو، ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمة الطوارئ القول إن حريقا اندلع في ساعة مبكرة من صباح امس في ورشة لإصلاح السيارات في دوموديدوفو على مشارف موسكو بالقرب من أحد المطارات الروسية الرئيسية.



وجاء في البيان أن الحريق امتد لمساحة ألف متر مربع، وتبعد الورشة 10 كيلومترات عن مطار دوموديدوفو.



أما في شبه جزيرة القرم، فقالت الوزارة في بيانها «بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانت في الخدمة، وتم إخضاع تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها». وأشارت الوزارة إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المعنية.



إلى ذلك، أعلن الجيش الروسي امس أنه تمكن من «تعزيز مواقعه» في شمال شرق أوكرانيا حيث يشن منذ أسابيع هجوما بعدما دحرته القوات الأوكرانية من هذه المنطقة قبل عام.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه «في اتجاه كوبيانسك، تمكنت الوحدات الهجومية التابعة للقطعات القتالية الغربية، خلال عمليات هجومية، من تحسين مواقعها على خط الجبهة».



وفي شأن متصل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن بلاده تسلمت من ألمانيا منظومات دفاع جوي جديدة من نوع باتريوت.



وأكد أن هذه الخطوة ستقرب أوكرانيا من إنشاء درع جوي كامل لحماية أرواح الأوكرانيين.



وقال زيلينسكي «هناك أخبار سارة من ألمانيا، وهي بالضبط ما اتفقنا عليه مع أولاف شولتس. هناك منظومات باتريوت إضافية».



من جهة أخرى، أعلنت أوكرانيا امس تشغيل «ممر إنساني» للسماح لعشرات من سفن الشحن، التي تقطعت بها السبل في موانئها منذ اندلاع الحرب العام الماضي، بالإبحار في البحر الأسود حيث تخضع طرق الشحن للتدقيق منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب.



وقال أوليه تشاليك، المتحدث باسم البحرية الأوكرانية لـ «رويترز» عبر الهاتف، «بدأ تشغيل ممر إنساني جديد مؤقت».



وأضاف «سيكون الممر في غاية الشفافية، سنضع كاميرات على السفن وسيكون ثمة بث لإظهار أن هذه مهمة إنسانية محضة وليس لها أغراض عسكرية». وقالت البحرية في بيان إن الطرق اقترحتها أوكرانيا بالفعل مباشرة على المنظمة البحرية الدولية.



وستستخدم هذه الطرق بشكل أولي السفن المدنية الراسية في موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022.