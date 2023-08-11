القاهرة - ناهد إمام



أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية، وذلك يوم الأحد 27 الجاري، وفقا للقواعد التنظيمية لذلك.



وذكر بيان لوزارة الهجرة، امس أن هذا القرار جاء في إطار نتائج «اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج» برئاسة وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، وبالتنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي.



وأضاف البيان ان قرار تحديد موعد إجراء امتحانات تحديد مستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية للالتحاق بالجامعات المصرية، جاء استجابة لمطالب المصريين بالخارج المشاركين في النسخة الرابعة من مؤتمر «المصريين بالخارج» الذي تم عقده يوم 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 من مواطنينا جاؤوا من 56 دولة مختلفة، حيث يشمل القرار أبعادا عدة تراعي ظروف عدد كبير من الطلبة العائدين.



وتضمن القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء اختبار تحديد المستوى في تخصصات الطب، وتقام بكلية طب جامعة القاهرة، وطب الفم والأسنان، وتقام بكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس، بينما الصيدلة تتم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، الهندسة بكلية الهندسة جامعة عن شمس، كما أن باقي التخصصات سيتم إجراء الامتحانات داخل الجامعات، حيث تبدأ الامتحانات في العاشرة صباحا وفي حال وجود أعداد كبيرة يمكن إجراء الامتحانات في دورتين متتاليتين في اليوم نفسه.