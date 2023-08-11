القاهرة - ناهد إمام



قرر البنك الأهلي المصري رفع العائد على شهادات الاستثمار بكل أنواعها من المجموعة «أ» و«ب» لمدة عام وعامين و3 سنوات و10 سنوات.



ورفع البنك الأهلي العائد على الشهادة «أ» لمدة 10 سنوات ليصبح 10% بدلا من 9.50% تراكمي، كما قرر البنك رفع العائد على الشهادة «ب» ليصبح 11.50% بدلا من 11% يصرف شهريا.



وأظهر بيان صادر عن البنك الأهلي أنه تقرر رفع العائد على الشهادة ب لمدة عامين ليصبح 12% بدلا من 11.50% ربع سنوي، كما رفع البنك العائد على الشهادة «ب» لمدة 3 سنوات إلى 14.50% بدلا من 14% ربع سنوي، على أن يكون الحد الأدنى للشهادات بداية من 500 جنيه، وجميع الشهادات اسمية ولا يجوز تداولها أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات الناقلة للملكية.



ويجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من البنك الأهلي المصري وكذا إصدار بطاقات الائتمان بأنواعها وفق التعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض، والشهادات وما تغله من عائد معفاة من كل الضرائب ورسوم الدمغة.