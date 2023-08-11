بيروت: تعرضت سيارة وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم لإطلاق نار مجهول المصدر، وذلك بالقرب من منزله في منطقة جسر الباشا ولم يصب الوزير بأذى.



وفيما ترددت معلومات عن تعرض الوزير لمحاولة اغتيال من مسلحين مجهولين، أوضح مصدر أمني لـ «الأنباء» أن «الوزير الذي كان متوجها إلى منزله ولدى وصوله إلى منطقة جسر الباشا القريبة من منزله، أصيب زجاج السيارة بطلقات نارية».



وقال المصدر إن «التحقيق بدأ لمعرفة ملابسات الحادث وما إذا كان استهدافا مباشرا لشخص الوزير أو مجرد رصاص طائش»، لافتا إلى أن الحادث «حصل بالتزامن مع تشييع عنصر من «حزب الله» قضى في حادثة الطيونة، وترافق التشييع مع إطلاق نار كثيف في أطراف الضاحية الجنوبية لبيروت».



هذا، وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الدفاع موريس سليم، أنه «بخير لكن أصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص».