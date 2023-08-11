عبدالحميد الخطيب



تبحث الفنانة هبة الدري ونخبة من النجوم عن تحقيق أحلامهم رغم ما يواجههم من عوائق، لكن كلهم إصرار بأن تكون التحديات هي طريقهم للوصول الى أهدافهم، كل هذا يأتي في أجواء استعراضية ضمن أحداث المسرحية الكوميدية العائلية الجديدة «Sing»، تأليف: عثمان الشطي، إخراج عبدالله عباس، بطولة: هبة الدري، فهد باسم، روان العلي، شيخة العسلاوي، صمود المؤمن، شملان العميري، منصور البلوشي، طلال باسم، أحلام التميمي، ورتاج خاجة.



من جانبها، روجت الدري للمسرحية عبر حساباتها في «السوشيال ميديا» مؤكدة أن العروض مليئة بالتشويق والإبهار، وعلقت بعبارة تحمل الكثير من المعاني الجميلة، في دلالة على أن قصة العمل تحوي الكثير من الرسائل الإنسانية المفيدة للعائلة، وقالت: «حين يدرك المرء شغف الحياة، يخطو بثبات نحو أحلامه، مسرحية Sing على مسرح جمعية المرشدات، إخراج عبدالله عباس».



جدير بالذكر أن المسرحية ستبدأ عروضها 31 الجاري على خشبة مسرح جمعية المرشدات، وهي إنتاج مشترك بين شركة «المجموعة الفنية» للفنان باسم عبدالأمير وشركة «لوب برودكشن» للفنانين هبة الدري وزوجها نواف العلي.