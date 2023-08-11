الدوحة - فريد عبدالباقي



كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن الكرة الرسمية لمنافسات بطولة كأس آسيا 2023، والتي تستضيفها العاصمة القطرية (الدوحة) خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا.



ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس آسيا، عبر منصة «إكس»، الاسم الجديد لـ «تويتر»، مقطع فيديو للكرة الرسمية لبطولة كأس آسيا 2023، باسم (VORTEXAC 23).



وتم تصميم (فورتيكس كأس آسيا 23) من قبل شركة كيلمي (Kelme)، الداعم الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بطولات المنتخبات الوطنية، لتستخدم بشكل حصري في كأس آسيا 2023 في قطر، وقد خضعت الكرة لاختبارات فنية مكثفة من أجل ضمان تلبية أعلى معايير الأداء والجودة والقوة والجاهزية لاستخدامها في البطولة.



هذا، وأعلن الاتحاد القطري عن تعيين البرتغالي إليديو دوفالي مدربا لمنتخب قطر الأولمبي تحت 23 عاما، لقيادته في الاستحقاقات المقبلة والمتمثلة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاما، ونهائيات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو 2024.