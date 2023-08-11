الرياض - خالد المصيبيح



تختتم غدا السبت بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم، التي احتضنتها مدن الطائف وأبها، والباحة من 27 يوليو الماضي، وشارك فيها 16 فريقا عربيا، وزعت على اربع مجموعات، ويلتقي غدا في الطائف فريقا النصر والهلال اللذين تأهلا للمباراة النهائية في لقاء تاريخي، يجمعهما لأول مرة في البطولة.



وكان النصر قد تأهل أولا بعد تجاوزه فريق الشرطة العراقي بهدف من ركلة جزاء نفذها لاعبه البرتغالي رونالدو (78)، وقد حل «العالمي» ثانيا في مجموعته التي ضمت الزمالك المصري، والشباب السعودي، والاتحاد المنستيري التونسي، وتجاوز بعدها الرجاء المغربي في الدور ربع النهائي للبطولة بـ 3 أهداف لهدف. بينما جاء تأهل الهلال بعد فوزه الأخير في نصف النهائي على مواطنه الشباب 3-1، وجاء تأهله ثانيا في مجموعته التي ضمت الأهلي الليبي، والوداد المغربي، والسد القطري، قبل ان يواجه مواطنه الاتحاد ويتغلب عليه 3-1.



وقد استحق النصر والهلال بلوغ المباراة النهائية، وذلك عطفا على ما قدماه في مشوارهما بالبطولة، وقد أسهم العدد الكبير من النجوم في كلا الفريقين في تحقيق ذلك، وتنتظر مدربا الفريقين البرتغاليين كاسترو في النصر، وخيسوس في الهلال مهمة صعبة غدا، ووضع خطة من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الفوز، عبر قراءة أوراق الخصم، ومكامن القوة والضعف لديه، ومحاولة تحييد أوراقه الرابحة. ويبدو أن النصر يعاني خط الدفاع، فيما يعد خطي الوسط والهجوم مصدر قوة، وعلى الجهة الأخرى سيواجه المدرب البرتغالي خيسوس صعوبة في تيجاد حل لإيقاف الثلاثي المرعب في هجوم النصر ثلاثي رونالدو، وساديو ماني، وتاليسكا.



وبحسب لائحة البطولة سيحصل الفريق الفائز باللقب على مكافأة تقدر بـ 6 ملايين دولار، فيما سيكون 2.5 مليون دولار لصاحب المركز الثاني.