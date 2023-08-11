يعقوب العوضي



أسفر اجتماع مجلس إدارة اتحاد اليد الذي عقد مساء أول من أمس في مقر الاتحاد بمركز الشهيد والذي ترأسه رئيس الاتحاد أحمد الشحومي، عن قرارات مهمة أبرزها اعتماد تأجيل قرار انتقال اللاعب الحر(بعمر 28 عاما) لإجراء المزيد من الدراسة بناء على طلب الأندية.



كما وافق مجلس الإدارة على مشاركة منتخبنا الوطني من مواليد 2006 في البطولة العربية المقررة بمدينة المهدية في تونس خلال الفترة من 17 حتى 24 نوفمبر، بالإضافة إلى ذلك اعتمد مجلس الإدارة إقامة معسكر تدريبي خارجي لمنتخبي الشباب والناشئين تحضيرا للاستحقاقات الدولية.



وفي إطار متصل، أطلع الشحومي أعضاء مجلس الإدارة على فحوى الاجتماع الذي دار بينه وبين مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان الذي أبدى استعداده التام لدعم الاتحاد والمنتخبات الوطنية.



وكلف الاتحاد أمين السر قايد العدواني وأمين الصندوق خالد طالب لبحث الرسوم المقررة للجنة المسابقات بناء على طلب الأندية.



كما قرر مجلس الإدارة إنشاء مكتب فني برئاسة الشحومي بصفته رئيسا للجنة التدريب، وعين الاتحاد المدرب الوطني فيصل صيوان مديرا فنيا للمنتخب.



إلى ذلك، تتواصل تدريبات منتخباتنا الوطني للأشبال والناشئين على صالة الشهيد فهد الأحمد تمهيدا للاستحقاقات المقبلة، إذ واصل المدرب الوطني مشعل العدواني قيادة التدريبات اليومية للأشبال.



وفي السياق نفسه، يفتتح منتخبنا الوطني مشواره بمنافسات دورة الألعاب الآسيوية المقررة في الصين خلال الفترة من 24 سبتمبر حتى 5 أكتوبر بلقاء المنتخب التايلندي في 25 منه، حيث أوقعت القرعة الأزرق في المجموعة الأولى إلى جانب الصين المستضيف والمنتخب التايلندي.



وسيستأنف منتخبنا الوطني الأول تدريباته على صالة الشيخ سعد العبدالله وفق خطة الإعداد المرسومة من الجهازين الإداري والفني تحضيرا لدورة الألعاب الآسيوية.