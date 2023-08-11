بيروت - أحمد عزالدين



دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة تشريعية يوم الخميس 17 الجاري، وذلك لدرس وإقرار عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها «الصندوق السيادي للنفط والغاز»، الذي أنجزته اللجان النيابية الاسبوع الماضي.



وكان الرئيس بري ترأس ظهر امس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس جرى خلاله مناقشة كل المشاريع واقتراحات القوانين المعروضة وما يتصف بصفة الضرورة لوضعه على جدول الاعمال.



بعد الاجتماع اوضح نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب ان هناك 5 مشاريع واقتراحات اساسية ستعرض على الهيئة العامة:



الأول الصندوق السيادي وهو حاجة ضرورية، ومطلب من كل الفرقاء والكتل النيابية ونحاول اقراره قبل وصول باخرة التنقيب عن النفط والغاز منتصف الشهر الجاري، بهدف إعطاء مصداقية للبنان لدى المجتمع الدولي ولتأكيد الى أين ستذهب الأموال، ومشروع ثان يتعلق بموضوع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الاحمر.



ومشروع ثالث يتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة، وهناك قرض بهذا الشأن من البنك الدولي ما بين 200 و300 مليون دولار.



والبند الرابع يتعلق بـ «الكابيتال كنترول» وإعادة مناقشته والاستماع من نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الذي تولى مهام الحاكم حول ملاحظاته عليه.



والبند الخامس يتعلق بعريضة نيابية بشأن قرار البرلمان الاوروبي حول النازحين السوريين في لبنان والذي اتخذ نيابة عنا بما يتعارض مع سيادة لبنان ودستوره.



من جهة أخرى، استقبل الرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني وحيد جلال زادة واعضاء لجنة الشؤون الخارجية بحضور السفير الايراني في بيروت، مجتبى أماني.



وقال وحيد جلال زادة بعد اللقاء: إن العلاقات التاريخية بين المجلس النيابي اللبناني ومجلس الشورى الإيراني علاقات تعاون طيبة وجيدة وبناءة في كافة المجالات، ونعمل معا لترسيخ هذه العلاقات البرلمانية بين المجلسين.



وأضاف: عقدنا لقاء مهما وبناء حيث كانت فرصة مناسبة لنستمع الى وجهة نظره والى آرائه السياسية البناءة والمفيدة تجاه كل القضايا والتطورات السياسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، بطبيعة الحال نحن ننظر بإجلال وإكبار الى الدور المقاوم البناء الذي يقوم به لبنان تجاه العدو الصهيوني ومخططاته الخبيثة تجاه المنطقة وشعوبها.



وتابع: تحدثنا حول آخر التطورات السياسية الراهنة على مستوى المنطقة، وقد اغتنمت هذه الفرصة الطيبة كي أؤكد بشكل رسمي على الموقف المبدئي والثابت بأن إيران تقف الى جانب لبنان سواء في مجال مقاومته وتصديه للعدو الإسرائيلي، او لتجاوز لبنان محنته الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها في الوقت الراهن.



وختم: كما قدمت دعوة رسمية موجهة من رئيس مجلس الشورى د.محمد باقر قاليباف الى رئيس مجلس النواب للقيام بزيارة رسمية الى ايران.



وكان المسؤول الايراني زار مجلس النواب، حيث التقى رئيس واعضاء لجنه الشؤون الخارجية برئاسة النائب فادي علامة وجرى عرض التعاون بين اللجنتين، كما زار وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.