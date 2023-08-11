توج فريق بنفيكا بلقب كأس البرتغال لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عقب فوزه المثير 2-0 على غريمه التقليدي بورتو الأربعاء.



وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، وفي الشوط الثاني، بادر بنفيكا بالتسجيل عن طريق نجمه الأرجنتيني المخضرم آنخيل دي ماريا (61)، قبل أن يضيف الكرواتي بيتار موسى، الهدف الثاني (68)، وتضاعفت معاناة بورتو في اللقاء بعدما اضطر للعب بـ 10 لاعبين عقب طرد نجمه المخضرم بيبي (90)، ورغم النقص العددي، أشعل بورتو اللقاء في الدقائق الأخيرة، بعدما قلص الفارق عقب تسجيل لاعبه البرازيلي جالينو هدفا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن سرعان ما قرر حكم المباراة إلغاءه بعد لجوئه لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).



وأنهى بورتو المباراة بدون مديره الفني سيرجو كونسيساو، الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع.



وبذلك ثأر بنفيكا من خسارته 1-2 أمام بورتو في آخر مواجهة جمعت الفريقين خلال شهر أبريل الماضي ببطولة الدوري.



وعادة ما تقام مباراة «السوبر» البرتغالي في افتتاح الموسم الكروي كل عام بين الفريقين الفائزين بلقبي الدوري والكأس في الموسم السابق.