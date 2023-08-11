تسعى مدينة بروج الصغيرة في بلجيكا إلى إيجاد حل للسياحة المفرطة التي تثير استياء سكانها، من خلال تشجيع السياحة النوعية ودفع زائريها إلى الإقامة فيها لفترات اطول.



ويقول أرنوت غويغبوير، وهو مهندس معماري يبلغ 55 عاما من بروج، من داخل مقهى «لقد وصلنا إلى الخط الأحمر. لسنا بحاجة إلى المزيد من السياح، فلدينا ما يكفي منهم. حتى أننا نحتاج ربما إلى تقليل عددهم». بروج، الوجهة السياحية البارزة في غرب بلجيكا، المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والملقبة بـ«فينيسيا الشمال»، يبلغ عدد سكانها 119 ألف نسمة، وتستقطب ثمانية ملايين زائر كل عام، معظمهم يأتون خلال الصيف ولا تستمر زياراتهم لأكثر من يوم واحد في أكثر الأحيان.



ويرى سكان من بروج قابلتهم وكالة فرانس برس، أن الوسط التاريخي للمدينة تجاوز بدرجة كبيرة الطاقة الاستيعابية القصوى لعدد الزائرين خلال الصيف.