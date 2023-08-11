سعود عبدالعزيز



تقدمت فتاة ببلاغ إلى أحد مخافر محافظة الجهراء تفيد بأنها تعرضت للنصب والاحتيال من قبل شاب أوهمها بالزواج وبعد أن قدمت له مبلغ 8 آلاف دينار أغلق هاتفه في محاولة منها لمعرفة صدق نواياه إلا أنه لم يستجب لمحاولات الفتاة الأمر الذي دفعها إلى تسجيل قضية. وقال مصدر امني لـ «الأنباء»، ان الفتاة، وهي في العقد الثالث من العمر، تقدمت امس الأول إلى مخفر في الجهراء وزودت رجال الداخلية ببيانات عن شخص من غير محددي الجنسية اتفق معها على الزواج وأنه لا يملك النقود للتقدم لها، حيث طلب منها 8 آلاف دينار لتقوم الفتاة بإعطائه المبلغ، وبعد ذلك قام بإغلاق هاتفه وحاولت الفتاة مرارا الاتصال به إلا أنه لا يستجيب فسجلت قضية وزودت رجال الداخلية ببياناته.