تقام صباح يوم غد السبت مراسم (الدشة) لرحلة إحياء ذكرى الغوص الثانية والثلاثين التي تنظمها لجنة التراث البحري، في النادي البحري الرياضي خلال الفترة من 12 حتى 17 أغسطس الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وبتكليف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان بالإنابة عن سموه.



وستشتمل مراسم (الدشة) التي ستقام الساعة الثامنة والنصف صباحا على ساحل النادي في السالمية، على تجمع النواخذة وشباب الغوص أمام منصة الشرف، ثم السلام الوطني، ويتوجه ثلة من شباب الغوص إلى المنصة لتسلم علم الكويت، ومن ثم رفعه إيذانا ببدء موسم الغوص، ليتوجه بعد ذلك رئيس وأعضاء اللجنة المنظمة وشباب الغوص من (النواخذة والمجدمية والبحرية) لتوديع الحضور ومن ثم إلى سفن الغوص للمغادرة إلى هيرات الغوص في منطقة الخيران وهو المكان المخصص لتجمع وتواجد سفن الغوص طوال فترة الرحلة التي ستمتد إلى الخميس المقبل، وخلال هذه الفترة سيمارس الشباب الغوص الفعلي في هيرات الخيران وهي المناطق البحرية التي يوجد فيها المحار.



من جانبه، أشار رئيس لجنة التراث البحري في النادي علي القبندي إلى أن سفينتين من سفن الغوص المهداة من سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، وهما من نوع (بوم) ستشاركان في الرحلة، وتمت تسميتهما بأسماء سفن غوص قديمة ومعروفة، إلى جانب تسمية مجموعة البحارة عليها ويطلق عليهم (يزوة) بأسماء رجال بحر من الرعيل الأول، حيث تمت تسمية السفينة الأولى (أم سحال) وستحمل يزوة (الغيص زيد الحرب) بقيادة النوخذة يوسف يعقوب القلاف والمجدمي علي ناصر العبيد، والسفينة الثانية (الصندلية) وتحمل يزوة (النوخذة سلطان بن راشد بورسلي) بقيادة النوخذة محمد يوسف بورسلي والمجدمي صقر محمد الشمروخ.



وأكد القبندي أهمية الرحلة بصفتها من أبرز الفعاليات الوطنية في مجال احياء التراث البحري على المستويين المحلي والخليجي، ولكونها تقام هذا العام بشكل استثنائي حيث إنها الرحلة الأولى التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير، فيما توقفت لثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا وتداعياتها، وقد تم تقليص عدد السفن المشاركة لعامل الوقت ولظروف الاستعدادات.



وأشاد القبندي بالرغبة الواسعة التي أبداها الشباب الكويتي للمشاركة في الرحلة بالرغم من مشاقها وصعوبتها وفي ظل أجواء غير مستقرة وحارة جدا، وهذا ما يعكس رغبتهم الجادة والمخلصة، للحفاظ على تراث وماضي آبائهم وأجدادهم من الرعيل الأول، كما أشاد بجهود القائمين على لجنة التراث بدءا بالمشرف العام للجنة ورحلة الغوص النوخذة حامد السيار إلى جانب جميع النواخذة والبحرية وأعضاء اللجنة المنظمة، كما عبر عن تقدير النادي واعتزازه لشركة تعبئة مياه الروضتين، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لمساهمتهما في دعم الرحلة.