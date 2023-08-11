قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران لإطلاق سراح 4 أميركيين مقابل إلغاء تجميد نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني.



وبحسب وكالة «فرانس برس»، فقد أفرجت إيران عن أربعة أميركيين من سجن «إيفين» شديد الحراسة والتحصين في طهران، ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.



ونقل السجناء: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز وأميركي رابع ـ لم تكشف هويته ـ من سجن «إيفين» إلى فندق في طهران، وفق ما أعلن محامي الدفاع عنهم، متمنيا أن يفضي نقل المواطنين الأميركيين من السجن إلى السماح لهم بمغادرة إيران.



وقال مصدر لـ «فرانس برس» إن أميركيا خامسا أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية ايضا.



ورغم قلتها، فإن صفقات تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران ترتبط غالبا بمسار الأحداث التي ترافقها، لا سيما ما يتعلق بمفاوضات الملف النووي الإيراني.



في سياق مختلف، ذكرت وكالة أنباء «الطلبة» الإيرانية شبه الرسمية أن انفجارا هائلا وقع في مجمع اسفراين الصناعي (إي.آي.سي.أو) في إقليم خراسان الشمالي في شمال إيران وأسفر عن إصابة ثمانية أشخاص على الاقل.



الى ذلك، قال التلفزيون الإيراني الرسمي إن النيران اشتعلت في الناقلة «وايت بيرل» التي ترفع علم بنما بالقرب من ساحل منطقة عسلوية التابعة لإقليم بوشهر جنوب إيران.



وأضاف ان «السلطات الإيرانية أنقذت 22 من طاقم السفينة بعدما طلب ربانها المساعدة».



وذكر مدير موانئ عسلوية أن ناقلة تحمل غاز البترول المسال وحمولتها 40 ألف طن واجهت مشكلة في غرفة المحركات بسبب حريق.