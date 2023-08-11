أصدرت وزارة التجارة الداخلية السورية قرارا باعتماد التعرفة الكيلومترية لوسائل النقل الداخلي.



وحددت الوزارة الأجرة لكل من الميكروباص سرفيس 9 ـ 14 راكبا العاملة على المازوت لتصبح 38 ليرة لكل كيلومتر، والميكروباص العادي (سرفيس) 25 راكبا لتصبح 35 ليرة، وللميكروباص بدون تكييف 24 راكبا فما فوق يعمل على المازوت لصبح 32 ليرة، وللميكروباص شبه البولمان 40 ـ 45 راكبا بـ 38 ليرة سورية.



وبررت الوزارة رفع التسعيرة إلى تكاليف التشغيل الثابتة والمتغيرة الفعلية لتناسب الواقع الحالي (قطع الغيار ـ زيوت معدنية ـ إطارات ـ رسوم وضرائب).



كما نص القرار على إلزام كل الهيئات الإدارية بمراكز الانطلاق الإعلان عن أجور النقل بشكل واضح وصريح ضمن مكاتب قطع التذاكر ويمكن تطبيقها على جميع الخطوط التي تعمل عليها وتحديد أجرة الراكب الواحد في ضوء المسافات الكيلومترية المعتمدة أصولا. وحذر التعميم المخالفين بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.