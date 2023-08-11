القاهرة - هالة عمران

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من معلومات تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له - أنه قام بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي نفت ذلك، مؤكدة أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مشددة على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماما ومطابقة لكل المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء: (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).