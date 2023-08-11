بيروت - أحمد عز الدين



وزعت وزارة المالية التقرير الجنائي الذي اعدته شركه «الفاريز اند مارشال» على رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء المجلس للاطلاع عليه، وذلك بعد اتهامات للوزارة بالتكتم على التقرير لاخفاء الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال مصرف لبنان بالاتفاق مع وزارة المال والمؤسسات المالية، مما دفع عدد من النواب الى اللجوء لتقديم مراجعة امام مجلس شورى الدولة لاجبار الوزارة على الافراج عن التقرير.



وكشف نواب ان النتائج جاءت مذهلة حيث بلغت كلفة الهندسات المالية 115 تريليون ليرة بين العام 2015 والعام 2020، بحسب ما كشف التقرير الجنائي لشركة الفاريز اند مارشال.



ولفت التقرير إلى أن «قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان بلغت 15 تريليون ليرة»، موضحا أن «التحويلات لحساب شركة «فوري» بلغت 333 مليون دولار. 111 مليون دولار منها تحويلات غير شرعية».



وأفاد التقرير بأنه «استفاد 23 شخصا ومؤسسة وجمعية من دون أي حق من دعم مالي يفوق المئة الف دولار بين العام 2015 و2020»، مشددة على أنه «نتيجة معايير مصرف لبنان غير التقليدية والتلاعب بالحسابات بلغ عجز المصرف في عام 2020،77 تريليون ليرة»، لافتا إلى أنه «أظهرت محاضر المجلس المركزي أن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة كان المسيطر على القرارات».