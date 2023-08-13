حث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، الشباب على التمسك بقيم مجتمع الإمارات الأصيلة والمحافظة على الثوابت التي يقوم عليها واحترام عاداته وتقاليده، ودعاهم إلى اتخاذ قدوات إيجابية في حياتهم لما لها من تأثير في بناء شخصياتهم وتكوينهم وتوجيه سلوكهم وإعدادهم ليكونوا أفرادا صالحين في المجتمع.



وشدد الشيخ محمد بن زايد على ضرورة المحافظة على الروابط الأسرية وتعزيزها والإحسان إلى الوالدين ورعايتهما والذي هو في صميم تعاليم ديننا الحنيف.



وقال رئيس الامارات في حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «سعدت بلقاء أبنائي الشباب في الإمارات. وبمناسبة «اليوم العالمي للشباب»، أدعوهم إلى أن يكونوا حاضرين في مختلف مجالات العمل الوطني، فهم المحرك الأساس لمسيرة التنمية والتطور في الدولة. وأحثهم على التمسك بقيم مجتمعنا والمحافظة على ثوابته الوطنية». وخلال لقائه عددا من أبنائه الشباب في مجلس قصر البحر بمناسبة اليوم العالمي للشباب امس، تبادل الشيخ محمد بن زايد الأحاديث الأبوية وتحاور معهم حول أفكارهم وتطلعاتهم ورؤاهم، مشيدا بما سمعه منهم من مقترحات وأفكار تعكس وعيهم تجاه القضايا التي تهم الوطن في حاضره ومستقبله، مؤكدا أن دولة الإمارات تبحث عن الأفكار النوعية النيرة، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان.



كما أكد سموه دور الشباب في الحفاظ على سمعة دولة الإمارات وصورتها الطيبة التي جعلتها محل تقدير دول العالم واحترامها.



وقال الشيخ محمد بن زايد إن الإمارات تتقدم بوتيرة سريعة وكبيرة وهذا يرتبط ارتباطا وثيقا بوضوح رؤيتها وتحديد إستراتيجيتها ومدى السرعة التي تتخذ فيها القرارات في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الدولة تؤمن بالدور المهم للشباب في الإسهام في دفع مسيرة تقدمها وتحقيق رؤاها.



وأضاف ان العالم في حالة تغير مستمر وهناك تحديات عديدة تواجهه، لكن الإمارات تمتلك رؤية واضحة للمستقبل طويلة الأمد تسير وفقها وتعمل على تحقيقها بهمة أبنائها وعزمهم وقدراتهم. وأكد سموه ان تحدي الأزمات مثل جائحة «كورونا» دفع الإمارات إلى السعي الحثيث للاستفادة من التكنولوجيا لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي من خلال البدء في تنفيذ مبادرات نوعية لتحلية المياه وزراعة الأرز والقمح وفق أحدث الأساليب التكنولوجية، مشيرا إلى أن الدولة تتطلع من خلالها إلى إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في هذا الشأن لتحقيق الأمن الغذائي.



وأعرب الشيخ محمد بن زايد في الختام عن تمنياته بالتوفيق للشباب في الإمارات في تحقيق تطلعاتهم وخدمة مجتمعهم ووطنهم.