بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف في بريزبين. أهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا التي تلاقي إنجلترا في نصف النهائي بفوزها على كولومبيا 2-1 في سيدني.



سجلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم «ماتيلداس» بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن وعلى أرضهن.



وكانت حارسة مرماها ماكنزي أرنولد قادرة على حسم الحصة، لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات التي غصت بأكثر من 49 ألف متفرج، لكنها صدت لاحقا كرة كنزة دالي مرتين، بعد أن تدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) وضبط قدميها تتحركان على الخط قبل تنفيذ الفرنسية. في المقابل، دفع الفرنسي هيرفيه رونار، مدرب منتخب السعودية للرجال في مونديال قطر 2022، بالحارسة سولين دوران لحماية المرمى في الركلات الترجيحية.



وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي السويد التي واصلت نتائجها الرائعة وأطاحت باليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1.