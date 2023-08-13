

استقبل رئيس رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية الشيخ علي الخالد وأعضاء الرابطة السفير الإيراني الجديد في البلاد محمد توتونجي بعد تقديمه نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



واستعرض الشيخ علي الخالد في كلمة له بحفل الاستقبال مسيرة وأهداف ومنطلقات الرابطة ومشاريعها المستقبلية، مشددا على عمق الروابط الشعبية التي تجمع بين الشعبين الجارين.



وأكد الخالد جدية الرابطة في تعزيز الترابط بين البلدين بدعم خطط التعاون الاقتصادي والتجاري والأكاديمي والثقافي بين القطاعات الشعبية الناشطة في البلدين.



من جانبه، عبر السفير الإيراني الجديد محمد توتونجي، عن سعادته واعتزازه بأن تبدأ مهمته في الكويت بلقاء مجلس الرابطة برئاسة الشيخ علي الخالد وعضوية كوكبة من المثقفين والأدباء.



وأضاف: نحن كبلدين جارين تربطنا علاقات تاريخية متجذرة منذ عقود، مؤكدا ضرورة أن يساند البلدان بعضهما البعض.



وأشار إلى أنه التقى قبل مجيئه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أكد أهمية تعزيز العلاقات مع دول الجوار خصوصا الكويت، وكذلك وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان الذي شدد على تطوير العلاقات الثنائية والتواصل في كل المجالات الرسمية والشعبية، وتأكيده على زيارة وفد الرابطة إلى طهران.



حضر حفل الاستقبال أمين عام رابطة الصداقة الكويتية ـ الإيرانية عدنان خليفة الراشد ونائب رئيس الرابطة د.خديجة المحميد وأمين السر عبدالحسين السلطان ومسؤول العلاقات مصطفى غلوم ود.كافية رمضان والمحامي عبدالجليل الطباخ ود.عبدالهادي الصالح ود.فهاد العنزي وم.جاسم قبازرد ونائب السفير الإيراني إبراهيم نوروزي والقنصل علي أصغر جمشيدي والمسؤول المالي محمد عربجاري والملحق السياسي مريم هاشمي والمستشار الإعلامي د.سمير أرشدي.