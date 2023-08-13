

أصدر مديـر عـــام البلديـــة م. سعود الدبوس قرارا بإضافة 132 نشاطا جديدا للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وجاء في القرار:



مادة أولى: يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:



٭ الدعاية والإعلان - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ نشر وتوزيع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ البيع بالجملة للسلع الصيدلانية والطبية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة المستشفيات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة المراكز الطبية التخصصية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ البيع بالجملة للمصاعد والسيور الناقلة والأرضية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تشييد المباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ الإنشاءات العامة للمباني السكنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مقاولات التنظيف العام للمباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مقاولات تنظيف الطرق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ نقل النفايات والأنقاض - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تمديدات أنابيب الغاز - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ التطهير وإبادة الحشرات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مقاولات زراعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ اختبار وقياس المؤشرات البيئية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ التركيبات الكهربائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تركيب الأدوات الصحية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ البيع بالجملة لأجهزة التبريد والتكييف - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تركيب السيراميك والحجر والرخام والكاشي والقرميد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ النقل المائي البحري والساحلي للركاب - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تفريغ وتحميل السفن - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تموين البواخر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ خدمات تزويد القوارب والسفن بالوقود - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وكالات النقل والشحن البحري - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ النقل المائي البحري والساحلي للبضائع المتنوعة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ الوساطة البحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ السياحة والسفر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ الشحن والتفريغ جوا - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مناولة الحمولة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ نقل مواد ثمينة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استقدام العمالة الفنية المتخصصة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية - محل - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ خدمة التراسل الصوتي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ خدمات الاتصالات الحديثة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تنظيم وتأجير الرحلات البحرية والبرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ المقايضة والتبادل التجاري للسلع والبضائع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تجارة عامة ومقاولات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مكاتب التصدير والاستيراد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وكيل ناقل جوي بيع مباشر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة وتطوير الأراضي والعقارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ المنتجعات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وحدات تقاسم الوقت - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تقديم تسهيلات ائتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وكيل التمثيل التجاري - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات إدارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات اقتصادية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ الاستشارات المالية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات تسويقية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات إحصائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات تأمينية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات صناعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات علمية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات فنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات نفسية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات اجتماعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات تقنية المعلومات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات إعلامية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات لغوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات بحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات بيئية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات زراعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات الاقتصاد الزراعي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات في مجال الطيران - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات جيولوجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات بترولية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات نظم الغذاء والتغذية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات شرعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات قياس اللياقة البدنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات تكنولوجيا الاتصالات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات ميكانيكية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات كهربائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات آثار وتحف تاريخية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات فنون موسيقية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات تربوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات عقارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات هندسية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات الديكور - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات الوقاية من الحريق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات أمن وسلامة وإطفاء - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات بيولوجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ خدمات تقييم العقارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مكتب التخليص الجمركي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ المزادات في غير المحلات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ المؤسسات العلاجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ مكاتب تعقيب المعاملات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تعليم قيادة السيارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة المشاريع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة المرافق السياحية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة أملاك الغير - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ إدارة محطات الوقود - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ أنشطة البريد السريع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تأجير لوازم المناسبات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تصميم مواقع الكترونية (ويب) - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ فحص البضائع والمواد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ جرد وتسعير البضائع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تحصيل الفواتير إلكترونيا ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر POS - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تسجيل علامات تجارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وكلاء خدمات تسجيل حق التأليف والترجمة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ وكلاء خدمات تسجيل النماذج الصناعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ الحفظ الالكتروني للمستندات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ استشارات تنمية الموارد البشرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ فتح وإنشاء معاهد أهلية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ فتح وإنشاء المدارس - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تعليم السباحة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ توصيل الطلبات الاستهلاكية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ توظيف وتأهيل العمالة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ تنسيق وصيانة الحدائق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ بيع وتركيب الشعر المستعار - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).



٭ جمع اللبان - مكتب في الأبنية التجارية



٭ جمع منتجات الأحراج غير الخشبية - مكتب في الأبنية التجارية



٭ أنشطة متنزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية) - مكتب في الأبنية التجارية - بمساحة لا تقل عن 2500 م2.



٭ تعليم قيادة السيارات - مكتب في الأبنية التجارية



٭ أدوات الصناعة البترولية - مكتب في الأبنية التجارية



٭ تنظيف السجاد - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



تنظيف الستائر - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



٭ تنظيف المفروشات - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.



٭ إصدار صحيفة دورية - مكتب في الأبنية التجارية.



مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.