أصدر مديـر عـــام البلديـــة م. سعود الدبوس قرارا بإضافة 132 نشاطا جديدا للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة. وجاء في القرار:
مادة أولى: يعتمد توطين الأنشطة حسب الجدول على النحو التالي:
٭ الدعاية والإعلان - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ نشر وتوزيع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ البيع بالجملة للسلع الصيدلانية والطبية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة المستشفيات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة المراكز الطبية التخصصية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ البيع بالجملة للمصاعد والسيور الناقلة والأرضية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تشييد المباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ الإنشاءات العامة للمباني السكنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إنشاء وإصلاح الجسور والأنفاق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مقاولات التنظيف العام للمباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مقاولات تنظيف الطرق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ نقل النفايات والأنقاض - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تمديدات أنابيب الغاز - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ التطهير وإبادة الحشرات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مقاولات زراعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ اختبار وقياس المؤشرات البيئية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ التركيبات الكهربائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تركيب الأدوات الصحية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ البيع بالجملة لأجهزة التبريد والتكييف - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تركيب السيراميك والحجر والرخام والكاشي والقرميد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ النقل المائي البحري والساحلي للركاب - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تفريغ وتحميل السفن - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تموين البواخر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ خدمات تزويد القوارب والسفن بالوقود - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وكالات النقل والشحن البحري - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ النقل المائي البحري والساحلي للبضائع المتنوعة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ الوساطة البحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ السياحة والسفر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ الشحن والتفريغ جوا - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مناولة الحمولة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إصدار دفاتر السفر البرية وإجازات المرور الدولية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ نقل مواد ثمينة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استقدام العمالة الفنية المتخصصة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ الخدمات الفنية والتقنية الحاسوبية - محل - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مواد وأنظمة وأجهزة الاتصالات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ خدمة التراسل الصوتي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ خدمات الاتصالات الحديثة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تقديم الخدمات في مجال الاتصالات الحديثة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تنظيم وتأجير الرحلات البحرية والبرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ المقايضة والتبادل التجاري للسلع والبضائع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ البيع بالجملة للكروت مسبقة الدفع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تجارة عامة ومقاولات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مكاتب التصدير والاستيراد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وكيل بالعمولة والاتجار بالعمولة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وكيل ناقل جوي بيع مباشر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة وتطوير الأراضي والعقارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ المنتجعات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وحدات تقاسم الوقت - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تقديم تسهيلات ائتمانية (البيع بالتقسيط للسلع والخدمات) - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ بيع وشراء الأراضي والعقارات لحساب الشركة فقط - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وكيل التمثيل التجاري - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات إدارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات اقتصادية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ الاستشارات المالية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات تسويقية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات إحصائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات تأمينية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات صناعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات علمية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات فنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات نفسية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات اجتماعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات تقنية المعلومات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات إعلامية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات لغوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات بحرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات بيئية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات زراعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات الاقتصاد الزراعي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات في مجال الطيران - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات جيولوجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات بترولية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات نظم الغذاء والتغذية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات شرعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات قياس اللياقة البدنية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات تكنولوجيا الاتصالات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات ميكانيكية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات كهربائية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات آثار وتحف تاريخية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات فنون موسيقية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات تربوية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات عقارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات هندسية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات الديكور - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات الوقاية من الحريق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات أمن وسلامة وإطفاء - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات بيولوجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المباني - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ خدمات تقييم العقارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مكتب التخليص الجمركي - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ المزادات في غير المحلات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ المؤسسات العلاجية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ مكاتب تعقيب المعاملات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تعليم قيادة السيارات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة المشاريع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة المرافق السياحية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة أملاك الغير - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ إدارة محطات الوقود - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ أنشطة البريد السريع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تأجير لوازم المناسبات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تصميم مواقع الكترونية (ويب) - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ برمجة وتحليل وتشغيل الكمبيوتر - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ فحص البضائع والمواد - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ جرد وتسعير البضائع - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تحصيل الفواتير إلكترونيا ومن خلال أجهزة نقاط البيع المباشر POS - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تسجيل علامات تجارية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وكلاء خدمات تسجيل حق التأليف والترجمة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ وكلاء خدمات تسجيل النماذج الصناعية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ الحفظ الالكتروني للمستندات - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ استشارات تنمية الموارد البشرية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ فتح وإنشاء معاهد أهلية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ فتح وإنشاء المدارس - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تعليم السباحة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ توصيل الطلبات الاستهلاكية - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ توظيف وتأهيل العمالة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تصليح الأدوات والأجهزة الدقيقة - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ تنسيق وصيانة الحدائق - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ بيع وتركيب الشعر المستعار - مكتب في الأبنية التجارية - مكتب في الأبنية الاستثمارية (محل الوحيد).
٭ جمع اللبان - مكتب في الأبنية التجارية
٭ جمع منتجات الأحراج غير الخشبية - مكتب في الأبنية التجارية
٭ أنشطة متنزهات الترفيه والملاهي (مدن الملاهي الترفيهية) - مكتب في الأبنية التجارية - بمساحة لا تقل عن 2500 م2.
٭ تعليم قيادة السيارات - مكتب في الأبنية التجارية
٭ أدوات الصناعة البترولية - مكتب في الأبنية التجارية
٭ تنظيف السجاد - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
تنظيف الستائر - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
٭ تنظيف المفروشات - محل في الأبنية التجارية - محل في الأبنية الاستثمارية - محل في المناطق الخدمية (الشويخ - الري - الفحيحيل - الأحمدي) حسب اشتراطات إدارة التنظيم.
٭ إصدار صحيفة دورية - مكتب في الأبنية التجارية.
مادة ثانية: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.