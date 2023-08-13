

محمد راتب



ناشد الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ضرورة تأمين المياه الاقتصادية الخالصة للكويت، مؤكدا أن القراصنة والسلابة يهاجمون سفن الصيد الكويتية ويسلبون كل ما لديها.



وطالب الاتحاد في بيان له وزير الدفاع بتكثيف النقاط الأمنية في المياه الاقتصادية حتى لا يتكرر سلب وترهيب لنجات الصيد الكويتية، مشيرا إلى أن السلابة يتمادون ويقومون بسلب سفن الصيد الكويتية يوميا، وأول أمس سلبوا 6 لنجات صيد، والوضع يزداد خطورة يوما بعد يوم.



وأشار إلى أن ما يحدث مقصود ويرهب الصيادين لإبعادهم عن البحر وأخذ حصة الكويت من الربيان في المياه الاقتصادية الكويتية، لافتا إلى معاناة الصيادين وحاجتهم الشديدة للعمل في أجواء آمنة لتوفير الأمن الغذائي. وقال الاتحاد ان حوادث السرقة والسلب لسفن الصيد الكويتية ازدادت بشكل كبير هذا الموسم، وأسفرت عن قتل أحد الصيادين قبل فتح موسم صيد الربيان وجرح عدد منهم وتحميل أصحاب رخص الصيد الكويتيين الكثير من الخسائر،