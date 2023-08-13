

نظمت سلسلة متاجر «لولو هايبر ماركت»، وهي الشركة الرائدة في المنطقة، حملة ترويجية تستمر لمدة أسبوع للاحتفال بيوم استقلال الهند الذي يصادف 15 أغسطس، وتم افتتاح الحملة الترويجية التي تستمر من 9 إلى 15 أغسطس في فرع لولو هايبر ماركت بمنطقة الري يوم 10 أغسطس بحضور السفير الهندي أدارش سوايكا، بالإضافة إلى الإدارة العليا لـ «لولو الكويت» وممثلي الشركات الراعية الرئيسية للفعالية.

وتضمن الافتتاح عرضا لفرقة موسيقية تقليدية حيوية، بالإضافة إلى عروض ثقافية ملونة من قبل طلاب المدارس الهندية في البلاد، التي أبرزت حيوية وتنوع الثقافة الهندية، كما تم تنظيم معرض خاص للرسم الحي على هامش الفعالية، حيث تم عرض الإبداع والموهبة الفنية المذهلة للفنانين الهنود في الكويت، وقدم السفير سوايكا تذكارات للفنانين تقديرا لجهودهم المبدعة في عرض الفن الهندي.

وتوفر حملة الترويج لمدة أسبوع للمتسوقين خصومات وعروضا مذهلة على مجموعة واسعة من المنتجات الهندية الماركة، بما في ذلك المواد الغذائية، واللحوم الطازجة والمجمدة، والفواكه والخضراوات، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية ومنتجات الصحة والجمال. وتزينت ردهة الهايبرماركت بقوالب كبيرة وصور للمعالم التاريخية والأماكن البارزة في الهند، بالإضافة إلى عروض تتعلق بموضوع «الهند المستقبلية» لتعكس روح الفعالية الوطنية، كما قدمت العروض الإبداعية تحية للتراث الهندي الغني والقديم، وكذلك إنجازاتها الحديثة.

ومن بين المعروضات المميزة التي تجسد إنجازات الهند في استكشاف الفضاء، كان هناك نموذج مبتكر لمركبة الفضاء الهندية «تشاندرايان 3»، التي تهدف إلى الهبوط الناعم على القمر في الأسبوع المقبل. وتم تنظيم مسابقة خاصة للمهرجان الطعام الهندي تركز على المواهب الطهوية المحلية وتعرض التنوع الشاسع للمطبخ الهندي، وذلك كجزء من حملة الاحتفال بيوم استقلال الهند.