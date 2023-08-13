

أعلنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) عن مواصلة جهودها المستمرة لتعزيز برنامج التدريب الداخلي الخاص بها، والذي نجح إلى حد كبير في جذب أفضل المواهب والكفاءات التي تتماشى مع بيئة الشركة الديناميكية. وقد لعبت هذه البرامج دورا محوريا في تعزيز المكانة الرائدة لشركة stc في سوق الاتصالات داخل الكويت، في الوقت الذي تقدم فيه للطلاب الطموحين والخريجين الجدد فرصة قيمة لاكتساب الخبرة العملية التي ستسهم بشكل كبير في تحديد مسار حياتهم المهنية المستقبلية.



وكجزء من التزامها برعاية المواهب الشبابية الكويتية ضمن مبادرتها «upgrade» وهي منصة مخصصة لمساهمات stc في قطاع التعليم، تركز stc باستمرار على توفير فرص تدريب متميزة لاسيما بعد أن أثبتت برامج التدريب الداخلي للشركة فعاليتها في جذب الكوادر الشابة من ذوي المهارات المهنية والعلمية والعقلية المناسبة للتطور والنمو في بيئة stc الجاذبة.



ويتم تعيين المتدربين في أقسام مختلفة بناء على خلفياتهم الأكاديمية، حيث يتم وضعهم في بيئات صعبة تمكنهم من عرض قدراتهم الحقيقية. لذا عكفت stc على تنظيم مثل هذه البرامج وحققت نسبة نجاح عالية في توظيف المتدربين الذين أظهروا أداء متميزا طوال فترة تدريبهم.



وحول التزام الشركة المستمر بدعم قطاع التعليم، وتمكين الطلاب والخريجين الجدد، أكد م.أحمد الحماد، الرئيس التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في شركة: «نتفهم في stc ونقدر أهمية تزويد الطلاب من مختلف التخصصات بفرص عملية لاكتساب المعرفة التقنية والإدارية القيمة التي تحقق قيمة مضافة لخبراتهم العملية. وتعد برامج التدريب الشاملة لدينا فرصة لتزويد الطلاب بالمهارات والخبرة العملية اللازمة لتنمية قدراتهم وتمهيد طريق النجاح أمامهم سواء داخل قطاع الاتصالات أو في اي مجال آخر. بالإضافة إلى ذلك، نركز على تشجيع المتدربين لدينا للتفكير خارج الصندوق والتنقل بين القطاعات المختلفة بما يسهم في تعزيز مهاراتهم في حل المشكلات وتطوير قدرتهم على التكيف مع صناعة سريعة التطور».