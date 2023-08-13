عززت سيارة السيدان الرياضية الفاخرة G70 بلمسة إضافية من الرشاقة، وأداء قيادة أكثر قوة، حيث أعلنت جينيسيس الشرق الأوسط وأفريقيا أن عمليات إنتاج الإصدار المحسن من سيارة G70، قد بدأت بالفعل في الشهر الجاري، وسوف تكون السيارتان متوافرتين في صالات العرض قريبا.



هذا، وستصل سيارة G70 الجديدة التي ينتظرها الكثيرون بفارغ الصبر، إلى أسواق الشرق الأوسط خلال فترة قريبة. واستنادا إلى النجاح الباهر الذي حققه هذا الطراز في عام 2022، وأدائه الاستثنائي في عام 2023، تعود سيارة G70 من جديد هذا العام كإصدار جديد ومحسن، يتضمن ترقيات داخلية وخارجية تعزز من فخامة هذا الطراز وقوة أدائه.



ويأتي الإصدار الجديد لسيارة G70 و«G70 Shooting Brake» بمحرك 2.0 توربو ومكابح بريمبو عالية الأداء كمواصفات قياسية ليضمن أداء فرملة جبار، مع إضفاء المزيد من التفاصيل على التصميم الخارجي والمقصورة الداخلية لتعزيز فخامة هذه السيارة، كما تم جعل مواصفات راحة العملاء قياسية، بينما يمكن إضافة مواصفات جديدة عند الطلب لتعزيز أداء القيادة والفرملة والراحة.



وستتوافر سيارة G70 ضمن فئتين، تشمل الفئة الأولى سيارة G70 بمحرك 2.0 توربو أو بمحرك 3.3 توربو، أما الفئة الثانية فهي سيارة «G70 Shooting Brake» مع محرك 2.0 توربو.



وتوفر سيارة G70 و«G70 Shooting Brake»، المزودتين بمحرك توربو 2.0، تجربة قيادة رشيقة وديناميكية، مع أنظمة قيادة رائعة تشمل وضع «Sport +»، وهو وضع قيادة مخصص للقيادة المحددة.



مقصورة داخلية وتصميم فخم



ويرث تصميم سيارة G70 وسيارة «G70 Shooting Brake» هوية جينيسيس المميزة في التصميم والتي تجسد «الأناقة الرياضية»، مع تحسين تصميم المقصورة الداخلية الذي يتمحور حول السائق. ويتميز التصميم الخارجي بشعار جينيسيس الجديد بنمط الحفر النافر الذي يسمى الجيلوش (Guilloché)، ما يضفي لمسة إضافية من الفخامة على سيارة السيدان الفاخرة هذه.



كما تمت إضافة عجلات مصممة حديثا باللون الرمادي الداكن غير اللامع مقاس 19 بوصة، فضلا عن الألوان الخارجية الجديدة لهذه السيارة، مثل لون فاتنا رمادي، وكاواه أزرق، وذلك بهدف تعزيز المظهر الرياضي لسيارة وإبراز فخامتها.



وتتميز المقصورة الداخلية بتحسينات تصميمية عملية تعزز راحة تشغيل السيارة، فضلا عن تفاصيل رائعة تعزز انغماس السائق بتجربة القيادة.



كما تؤكد جينيسيس على الشعور بالفخامة في سيارتها الجديدة من خلال ترقية شاشة التحكم في المناخ التي تعمل باللمس، والمرآة الداخلية بدون إطار، والمقود المغطى بالجلد مع شعار بمظهر جديد، والأزرار متعددة الوظائف، وأنماط تزيين الأبواب ولوحة العدادات، وفتحات التهوية، وحاملات الأكواب، والكثير غير ذلك، بما يمنح إحساسا بمقصورة داخلية لسيارة سيدان فاخرة.



أما بالنسبة للألوان المدمجة، فقد تمت إضافة اللون الأسود الأوبسيديان (البركاني)/ الرمادي الضبابي بدرجتين، والأسود الأوبسيديان/ بيج الفانيليا بدرجتين، والأزرق فورست/ بيج الفانيليا بدرجتين، ما يوسع نطاق خيارات الألوان للعملاء.



وتحافظ سيارة G70 وسيارة «G70 Shooting Brake» على تقنية راحة القيادة الممتازة المعتمدة حاليا في سيارات هذا الطراز، كما تم تزويدها بمزايا جديدة لتوفر للعملاء تجربة قيادة ممتعة ومريحة.



وعززت جينيسيس قابليتها للتسويق من خلال إضافة مقاعد أمامية بتهوية كتجهيز قياسي في الطراز الذي يحتوي على محرك 3.3 تيربو، وقامت بترقية منفذ شحن الـ USB ليتضمن النوع C لتعزيز توافقية السيارة مع الأسواق، وهي ميزات راحة مرغوبة جدا من قبل العملاء.