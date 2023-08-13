أحرز لاعب منتخبنا للغوص فهد سالمين الميدالية البرونزية في فئة (الانتشال) ضمن منافسات بطولة العالم للغوص الرياضي التي أقيمت بجمهورية أستونيا.



وقال رئيس الاتحاد المحلي للغوص والإنقاذ طلال السرحان لـ (كونا)، إن الميدالية التي أحرزها سالمين في البطولة التي انطلقت أمس بمشاركة نحو 20 دولة أضيفت إلى حصيلة المنتخب البالغة 25 ميدالية سابقة أحرز منها سالمين ثلاث ميداليات العام الماضي.



وأضاف السرحان أنه رغم حداثة اللعبة محليا، إلا أن المنتخب متميز ويملك لاعبين قادرين على اعتلاء منصات التتويج في المسابقات العالمية.



ولفت السرحان إلى حرص الاتحاد الذي أسس قبل ثلاث سنوات، على مواصلة المنافسة واعتلاء منصات التتويج.