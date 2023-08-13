القاهرة - محمد صلاح



تستعد الفنانة درة للسفر إلى بيروت لتصوير أولى مشاهدها من مسلسل «المشرحة»، تأليف وإخراج تامر نادي. ويناقش العمل قصة جديدة تنتمي لفئة الرعب، وتجسد درة شخصية شريرة يقوم أحد المحامين برفع قضية ضدها بسبب أعمالها ما يعرضها لأزمة كبيرة خلال الأحداث، يشاركها البطولة: علي الطيب ورشدي الشامي ومها نصار ومحمد دياب، ومن المقرر عرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية.



ويبدو أن درة أصبحت عاشقة لأعمال الرعب فقد سبق وشاركت في مسلسل ينتمي لهذه الفئة وهو «الشارع اللي ورانا» مع: لبلبة والراحل فاروق الفيشاوي وأشرف ذكى وصفاء الطوخي، من تأليف حاتم حافظ، إنتاج وإخراج مجدي الهواري، كما شاركت في بطولة فيلم «الجدران» الذي عرض على منصة إلكترونية وحقق نجاحا كبيرا، خاصة أنه يتناول قصة مليئة بالغموض والتشويق في إطار الرعب.