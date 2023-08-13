مفرح الشمري



هنأ عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين علي حسين رؤساء الأقسام الجدد بصدور القرار الوزاري الذي تضمن تعيين كل من: د.عادل سالم المالك رئيسا لقسم النقد والأدب المسرحي، ود.أحلام شاكر حسن رئيسة لقسم التمثيل والإخراج، ود.وليد حسن سراب، رئيسا لقسم الديكور، ود.مبارك خالد المزعل رئيسا لقسم التلفزيون.



وتمنى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية د.حسين على حسين لرؤساء الأقسام الجدد أن يعينهم الله عز وجل على مهام عملهم، وأن يسدد خطاهم في استكمال المسيرة العلمية نحو رفعة شأن المعهد العالي للفنون المسرحية وكل ما يتطلع إليه وطننا الغالي من تقدم ورقي وازدهار، مثمنا الجهود التي بذلها رؤساء الأقسام السابقون.